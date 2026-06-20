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"राहुल गांधी, तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं?", केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचा थेट सवाल

"राहुल गांधी, तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं?" असा थेट सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी येथील जाहीर सभेत उपस्थित केला.

Amit Shah criticized on Rahul Gandhi
"राहुल गांधी, तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं?", केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचा थेट सवाल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 9:47 PM IST

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कोल्हापूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) हे सध्या कोल्हापूर आणि इचलकरंजीच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत आज विविध कार्यक्रम पार पडले. यावेळी त्यांनी कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील विविध विकासकामांचं उद्घाटन केलं.

तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? : "या देशात असं एक सरकार होतं, ज्यावेळी वारंवार बॉम्बस्फोट व्हायचे. तेव्हा, पंतप्रधानांच्या तोंडाला वीस तोळ्याचे कुलूप लागलेला असायचं. पण आमच्या सरकारच्या काळात उरी हल्ला, सर्जिकल स्ट्राइक यासारख्या ऑपरेशननं पाकिस्तानात घुसून प्रत्युत्तर दिलं. काँग्रेसनं शेतकऱ्यांची काळजी कधीच केलेली नाही. केंद्रात पुरोगामी लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना 10 वर्षात शेतकऱ्यांचे 60 हजार कोटी कर्ज माफ झालं. मात्र, केंद्रात गेल्या बारा वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचं 4 लाख 28 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. राहुल गांधी सांगा तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं?," असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उपस्थित केला. कोल्हापुरातील वस्त्रनगरी इचलकरंजीत कल्लाप्पाण्णा आवाडे टेक्स्टाईल पार्क इथं आयोजित महायुतीच्या जाहीर सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोलत होते.

सहकार क्षेत्रासाठी काय केलं? : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपर्यंतचा सर्वाधिक कार्यकाळ राहणारे पंतप्रधान पदाचा रेकॉर्ड ब्रेक केलाय. प्रधानमंत्री मोदींच्या कार्यकाळात पाच दशकांच्या नक्षलवादाचा खात्मा करण्यात मला यश आलं, नक्षलवाद आता भूतकाळ बनलेला आहे. चंद्रयान मोहिमेद्वारे भारताचा तिरंगा चंद्रावर फडकवला आहे. राम मंदिर बनण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं. पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे साखरपट्टा आणि सहकाराची पंढरी आहे. मात्र काँग्रेसनं आतापर्यंत सहकार क्षेत्रासाठी काय केलं?," असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला.

कारखान्यांचा 46 हजार कोटी परतावा माफ केला : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साखर कारखान्यांचा 46 हजार कोटी परतावा माफ केला, सहकारी साखर कारखान्यातून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलवर जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणला. तर राज्यातील बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांना चालू करण्यासाठी चालना दिली. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराला चालला देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी 1500 कोटी रुपये खर्चून सयंत्रक प्रकल्प करणार असल्याची घोषणा केली. संयंत्रकातून जो नफा होईल, तो महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना वितरित केला जाईल," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं. तसंच माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांच्या शताब्दीला आपण नक्की येणार, असा शब्दही अमित शाह यांनी इचलकरंजीकरांना दिला.

इचलकरंजीसाठी पाणी देणार : "गेल्या दहा वर्षात जागतिक बाजारपेठेमुळं साखर उद्योगावर लाखो संकटं आली. मात्र, या प्रत्येक संकटात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वात आपलं सरकार साखर उद्योगांच्या पाठीशी उभं होतं. गावा-गावांमध्ये सहकार रुजला पाहिजे. याकरिता 17 प्रकारचे उद्योग देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं. वस्त्रनगरी इचलकरंजीसाठी 2051 सालापर्यंत जेवढं पाणी लागेल, तेवढं पाणी शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड येथून देण्यात येईल. यासाठी लागणारा सर्व निधी राज्य सरकार देईल," अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.

सहकार महर्षी कल्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारातील दीपस्तंभ : वयाच्या 17 व्या वर्षापासून इचलकरंजीचे माजी खासदार सहकार महर्षी कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी सहकारी सूतगिरणी सहकारी शिक्षण संस्था, सहकारी बँका आणि साखर कारखाने यांचं इचलकरंजी परिसरात जाळं विणलं. यातूनच त्यांनी तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी संधी उपलब्ध करून दिली. आता त्यांचं वय 95 आहे, त्यांचं योगदान कोणीही न विसरण्यासारखं असल्याचं गौरवद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काढले. दरम्यान, कल्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारी बँकेच्या मध्यवर्ती इमारतीचे लोकार्पण आणि हुपरी येथील साखर कारखान्याचे कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर सहकारी साखर कारखाना असं नामकरण करण्यात आलं. या दोन्ही कार्यक्रमाला गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित होते.

सभेला यांची होती उपस्थिती : इचलकरंजीतील कल्लाप्पाण्णा आवाडे टेक्स्टाईल पार्क मैदानावर झालेल्या सभेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, जयकुमार गोरे, हसन मुश्रीफ, संजय सावकारे, प्रकाश आबिटकर, माधुरी मिसाळ, खासदार धनंजय महाडिक धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हळवणकर यांच्यासह महायुतीचे सर्व नेते कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.



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TAGGED:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
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