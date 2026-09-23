राहुल गांधींचा महाराष्ट्र काँग्रेसवर ‘फोकस’; बोंद्रे प्रकरणानंतर पक्षात नवा संदेश
काँग्रेस पक्षातील गळती रोखणं आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी राहुल गांधींनी सक्रिय भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी काशिनाथ म्हादे यांचा रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 10:34 AM IST
मुंबई : विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील पराभव तसेच बड्या नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे बॅकफूटवर गेलेल्या काँग्रेसनं आता महाराष्ट्रात पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षातील गळती रोखण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी थेट पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे.
बुलढाण्याचे काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे भाजपाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांच्याशी थेट फोनवरून संवाद साधला. पक्ष सोडू नका, पराभवानंतरच विजय मिळतो, आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी आहोत, असा विश्वास राहुल गांधी यांनी बोंद्रेंना दिल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर बोंद्रे यांनी भाजपात प्रवेश करण्याचा निर्णय रद्द केल्याची माहिती आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेत्यांची गळती झाली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याची कारणं देत अनेक नेत्यांनी काँग्रेस सोडून भाजपासह इतर पक्षांमध्ये प्रवेश केला. लोकसभा, विधानसभा तसेच महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला या पक्षांतरांचा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर पक्षातील गळती रोखणं आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी राहुल गांधींनी सक्रिय भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. राहुल बोंद्रे यांच्याशी केलेल्या थेट संवादामुळे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील पक्षसंघटन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक कॅडरकडे दिल्लीचे लक्ष :
राहुल गांधी यांनी केलेला हस्तक्षेप केवळ एका नेत्याचा पक्षबदल रोखण्यापुरता मर्यादित नसल्याचं मानलं जात आहे. महाराष्ट्रातील संघटना मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्व आता स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधणार असल्याचा राजकीय संदेश यातून दिला जात आहे.
बदलती रणनीती :
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सामान्य जनता, तरुण आणि कष्टकऱ्यांमध्ये थेट मिसळून त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. त्यांच्या जनसंपर्क मोहिमांना आणि संवादाला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचं काँग्रेसकडून सांगितलं जात आहे. नाराज नेत्यांनी पक्ष सोडल्यानंतर त्यांची मनधरणी करण्याऐवजी ते पक्ष सोडण्यापूर्वीच संवाद साधून त्यांना रोखण्याची रणनीती काँग्रेसनं स्वीकारल्याचं दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राचे राजकीय महत्त्व :
राष्ट्रीय राजकारणात महाराष्ट्राचं महत्त्व लक्षात घेता, केवळ निवडणुकीच्या काळात संपर्क न ठेवता वर्षभर स्थानिक कॅडरशी संवाद साधण्याची गरज काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानं ओळखल्याचं चित्र आहे.
काँग्रेससमोरील खरी परीक्षा :
राहुल बोंद्रे यांना पक्ष सोडण्यापासून रोखणं ही काँग्रेससाठी तात्कालिक घडामोड असली, तरी राज्यातील संघटनात्मक आव्हानं कायम आहेत. स्थानिक नेत्यांची नाराजी वेळेत दूर करणं, तळागाळातील कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देणं आणि मतदारसंघनिहाय संघटना मजबूत करणं यावर काँग्रेसला भर द्यावा लागणार आहे. आगामी काळात केंद्रीय नेतृत्व या आव्हानांना कशा पद्धतीने सामोरे जाते, यावर महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या संघटनात्मक वाटचालीची दिशा ठरणार आहे.
‘कार्यकर्त्यांमध्ये सुरक्षेची आणि समाधानाची भावना निर्माण होईल’ :
“राहुल गांधींचं महाराष्ट्राकडे कायम लक्ष राहिलं आहे. स्थानिकांच्या गरजेनुसार वरिष्ठ नेते निर्णय घेत असतात. राहुल बोंद्रे यांच्या बाबतीत राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्यात निश्चितच सकारात्मक बदल होतील. त्यामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये सुरक्षेची आणि समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी कार्यकर्त्यांचे प्रश्न सोडवतील आणि त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाहीत. तसेच त्यांनी सुरू केलेले ‘संघटन सृजन अभियान’ राज्यात नवा बदल घडवून आणेल,” असं काँग्रेसच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी सांगितलं.