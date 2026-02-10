ETV Bharat / state

राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'माजी लष्करप्रमुख नरवणे खोटं बोलू शकत नाहीत, मला त्यांच्यावर विश्वास'

भारताचे माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या आत्मचरित्रावरून लोकसभेत चांगलाच गदारोळ निर्माण झालाय.

राहुल गांधी (PTI)
नवी दिल्ली : संसदेचं 2026 चं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भारताचे माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या आत्मचरित्रावरून निर्माण झालेल्या गोंधळामुळं चर्चेत आहे. विविध मुद्यांवरील आरोप-प्रत्यारोपांमुळं अधिवेशनाच्या एकाही दिवशी सभागृहाचं काम सुरळीतपणे पार पडलं नाही. सभागृहात आपलं मत मांडण्याचा अधिकार मिळत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलण्याची संधी नाकारण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत.

आत्मचरित्र विक्रीसाठी उपलब्ध? : 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' हे आत्मचरित्र छापील किंवा डिजिटल स्वरूपात कोणत्याही प्रती प्रकाशित, वितरित, विकल्या गेलेल्या किंवा जनतेसाठी उपलब्ध नाही, असं माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या आत्मचरित्राचे प्रकाशक असलेल्या 'पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया' यांनी सांगितलं. यावर राहुल गांधी त्यांच्यावर आरोप केलेत. ते म्हणाले. "माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचं 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध करणारे प्रकाशक खोटं बोलत आहेत. हे आत्मचरित्र प्रकाशित झालं असून विक्रीसाठी सर्वत्र उपलब्ध आहे."

... ते खोटं बोलत असतील : सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी भारताचे माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांनी 2023 साली एक्सवर केलेल्या एका पोस्टचा उल्लेख केला. यासह त्यांनी असा दावा केला की, त्याचं आत्मचरित्र ऑनलाईन विक्रीसाठी उपलब्ध होतं. तसंच राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांची एक्स पोस्ट दाखवली. "नमस्कार मित्रांनो, माझं पुस्तक आता उपलब्ध आहे. फक्त लिंक फॉलो करा. आनंदानं वाचत राहा, जय हिंद." ही नरवणे यांनी केलेली एक्स पोस्ट आहे. एकतर ते खोटं बोलत आहेत, जे मला वाटत नाही. किंवा पेंग्विन (प्रकाशक) खोटं बोलत आहे. दोघंही खरं बोलत नसतील." असं राहुल गांधी म्हणाले.

आत्मचरित्र अमेझॉनवर उपलब्ध : राहुल गांधी म्हणाले, "पेंग्विन प्रकाशक म्हणतात की, आत्मचरित्र प्रकाशित झालेलं नाही. परंतु ते अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांनी एक्सवर पोस्ट केली, "कृपया माझं पुस्तक 2023 मध्ये खरेदी करा." पेंग्विन प्रकाशक यांच्यापेक्षा माजी लष्करप्रमुख नरवणेवर यांच्यावर जास्त विश्वास आहे. तुम्हाला नरवणेंपेक्षा पेंग्विनवर जास्त विश्वास आहे का? मला वाटतं की नरवणे यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रामध्ये काही गोष्टी लिहल्या आहेत, ज्या भारत सरकार आणि पंतप्रधानांसाठी चांगल्या नाहीत. अर्थात, तुम्हाला ठरवावं लागेल की, पेंग्विन प्रकाशक खरं बोलत आहेत की माजी लष्करप्रमुख खरं बोलत आहेत."

प्रकाशकांनी जारी केलं निवेदन : सोमवारी पेंग्विन प्रकाशक यांनी एक निवेदन जारी केलं, ज्यामध्ये म्हटलं आहे, "अलीकडील सार्वजनिक चर्चा आणि मीडिया रिपोर्टिंगच्या पार्श्वभूमीवर, पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया हे स्पष्ट करू इच्छिते की आमच्याकडं माजी भारतीय लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या आत्मचरित्राचे विशेष प्रकाशन अधिकार आहेत. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की, हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेलं नाही. पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियानं पुस्तकाच्या कोणत्याही प्रती छापील किंवा डिजिटल स्वरूपात प्रकाशित, वितरित, विक्री किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे लोकांना उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. सध्या कोणत्याही स्वरूपात किंवा कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर प्रचलित असलेल्या कोणत्याही प्रती कॉपीराइट उल्लंघन आहेत आणि त्या ताबडतोब बंद केल्या पाहिजेत. तसंच पुस्तकाच्या बेकायदेशीर आणि अनधिकृत प्रसाराविरुद्ध सर्व उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्यात येईल. प्रकाशकाची भूमिका नोंदवण्यासाठी हे निवेदन जारी केलं जात आहे."

पोलिसांत गुन्हा दाखल : दिल्ली पोलिसांनी विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज फोरमवर 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या पुस्तकाची प्री-प्रिंट प्रत प्रसारित केल्याचा दावा करणाऱ्या माहितीची दखल घेतली आहे. यासह विशेष कक्षानं गुन्हा दाखल केला आहे. दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पुस्तकाची प्री-प्रिंट प्रत मिळाल्याच्या दाव्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे."

संपादकांची शिफारस

