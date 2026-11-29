शरद पवारांच्या मनधरणीसाठी राहुल गांधींसह ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते मुंबईत! राष्ट्रवादीचा पाठिंबा कोणाला?
डिलिमिटेशन मुद्द्यावरून देशाच्या राजकारणात वेगानं घडामोडी घडत आहेत.
Published : November 29, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 10:38 PM IST
मुंबई - डिलिमिटेशन विधेयकावरुन ऐन थंडीत देशासह राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी एनडीए सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. इंडिया आघाडीतील काही घटक पक्षांनी डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळं इंडिया आघाडीचं टेन्शन वाढलं आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादीही डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं मनधरणी करण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी शरद पवार यांनी भेट घेतली.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress President Mallikarjun Kharge, and other INDIA bloc leaders leave from Breach Candy Hospital https://t.co/extDZrgyfc— ANI (@ANI) November 29, 2026
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि 'इंडिया' आघाडीचे इतर नेते शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात पोहोचले होते. केंद्राच्या प्रस्तावित 'डिलिमिटेशन बिल'ला (परिसीमन विधेयक) त्यांच्या पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्यावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती या सर्व नेत्यांनी शरद पवार यांना केली.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Outside Breach Candy Hospital as senior INDIA bloc leaders meet NCP (SP) chief Sharad Pawar, Congress MLA Aslam Shaikh says, "Everyone is seeing what is happening in the country, how horse-trading and blackmailing are going on. Today, Rahul ji and Kharge ji have come to meet Sharad Pawar ji; he is unwell, so they have come to check on his health as well. Mamata ji, Telangana CM, Karnataka CM, Kapil Sibal ji, Aaditya Thackeray ji, and several other leaders are present."— ANI (@ANI) November 29, 2026
डिलिमिटेशन मुद्द्यावरून देशाच्या राजकारणात वेगानं घडामोडी घडत आहेत. चेन्नईमध्ये द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीचे वरिष्ठ नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीसाठी मुंबईत दाखल झाले. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या तोंडावर विरोधकांची एकजूट टिकवण्यासाठी ही धावपळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.
VIDEO | Nagpur: Congress leader Vijay Wadettiwar says, "Will apologise ten times if Sharad Pawar opposes delimitation bill as our fight is to save democracy." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/mUDDuH07tV— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
चेन्नईतील बैठकीत विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने स्टॅलिन यांना डिलिमिटेशन विधेयकाचा प्रस्ताव नाकारण्याचे आवाहन केले. या बैठकीनंतर राहुल गांधी म्हणाले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे तमिळ संस्कृती, तमिळ भाषा, तमिळ जनता, भारतीय संघराज्य आणि पर्यायाने भारतालाच धोका निर्माण होईल, असे आम्ही स्टॅलिन यांना सांगितले. मात्र, स्टॅलिन यांनी विरोधकांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. निष्पक्ष पुनर्रचनेच्या भूमिकेवर द्रमुक ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.
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