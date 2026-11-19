राहुल गांधींचा पीए भासवून अतुल लोंढे यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न, रॅडिसन ब्लूमध्ये दोन प्रीमियम सूट बुक करण्याची मागणी
राहुल गांधींचे पीए असल्याचे भासवून काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला.
Published : November 19, 2026 at 6:52 AM IST
नागपूर - सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी सायबर भामटे नवनवीन शक्कल लढवत असल्याचे समोर येत आहे. कधी बँक अधिकारी,तर कधी सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना जाळ्यात ओढले जाते. आता थेट राजकीय नेत्यांच्या नावाचा गैरवापर करून फसवणुकीचा प्रयत्न केला जात असल्याचा प्रकार नागपुरात उघडकीस आला आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अतुल लोंढे यांना व्हॉट्सॲप कॉल करून आपण राहुल गांधी यांचे स्वीय सचिव अलंकार सवाई बोलत असल्याची बतावणी करण्यात आली. नागपुरातील हॉटेल रॅडिसन ब्लूमध्ये दोन प्रीमियम सूट बुक करण्याची मागणीही या व्यक्तीने केली. मात्र, फोन करणाऱ्याच्या बोलण्यावर संशय आल्याने अतुल लोंढे यांनी खातरजमा केली आणि संभाव्य फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला.
काही दिवसांपूर्वी अतुल लोंढे यांना एका अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने आपण राहुल गांधी यांचे स्वीय सचिव अलंकार सवाई असल्याचे सांगितले. त्यानंतर नागपुरातील हॉटेल रॅडिसन ब्लूमध्ये दोन प्रीमियम सूट आरक्षित करण्यासंदर्भात त्याने लोंढे यांच्याशी संपर्क साधला. सुरुवातीला संबंधित व्यक्तीने वरिष्ठ राजकीय नेत्याच्या कार्यालयातील अधिकारी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, फोनवरील व्यक्तीचा आवाज आणि बोलण्याची पद्धत संशयास्पद वाटल्याने अतुल लोंढे यांनी सावध भूमिका घेतली.
खात्री केली अन् बनावटगिरी उघड - फोन करणारी व्यक्ती खरोखरच अलंकार सवाई आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी अतुल लोंढे यांनी मूळ अलंकार सवाई यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी संबंधित व्यक्तीने केलेला फोन बनावट असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. फोन करणाऱ्याने वापरलेल्या मोबाईल क्रमांकाच्या व्हॉट्सॲप प्रोफाईलवर राहुल गांधी आणि अलंकार सवाई यांचे छायाचित्र लावण्यात आले होते. तसेच प्रोफाईलवर 'पीए राहुल गांधी' असा मजकूरही नमूद करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. राजकीय नेत्यांच्या नावाचा आणि छायाचित्रांचा वापर करून विश्वास संपादन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
अज्ञाताविरोधात तक्रार दाखल - अतुल लोंढे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नागपूर शहरातील नंदनवन पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध फसवणूक आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे आरोपीचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांनी सुरू केले आहे. फोन करणारी व्यक्ती नेमकी कुठून बोलत होती? तिने कोणत्या उद्देशाने हा प्रकार केला? आणि या प्रकरणात अन्य व्यक्तींचा सहभाग आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस तपासानंतरच स्पष्ट होतील.
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