'दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी'; गोकुळ अध्यक्ष निवडणूक वादात राहुल गांधींची एन्ट्री!
खासदार राहुल गांधींनी गोकुळ दूध उत्पादक महासंघाच्या निवडणूक निकालावर सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे.
Published : November 5, 2026 at 12:18 PM IST
नवी दिल्ली/मुंबई - लोकसभा विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी गोकुळ दूध उत्पादक महासंघाच्या निवडणूक निकालावर सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये राहुल गांधींनी भाजपाला लक्ष्य केलं असून निवडणूक निकालानंतर संघ रचनेबाबत नियम बदलून भाजपानं जनादेशात भेसळ केल्याची टीका केली.
भाजपावर जोरदार टीका - काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी यासंदर्भात केलेली एक पोस्ट राहुल गांधींनी रीपोस्ट करून त्यावर भूमिका मांडली. दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी करणाऱ्यांना शेतकरी विसरणार नाहीत, असा इशारादेखील राहुल गांधींनी दिला आहे. राहुल गांधींच्या या पोस्टवर गोकुळ दूध उत्पादक महासंघ निवडणुकीत सरशी साधणाऱ्या सतेज पाटील यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले राहुल गांधी - राहुल गांधींनी पोस्टमध्ये भाजपा हताश झाली असल्याचं म्हटलं आहे. “गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपाला हरवलं. तर भाजपानं निवडणुकीनंतर नियम बदलून टाकले. 4 संचालकांना घुसवा, 12 चे 16 करा, बहुमत चोरा. ही दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आहे. जनादेशात भेसळ आहे. भाजपा इतकी हतबल झाली आहे की प्रत्येक ठिकाणी सत्ता वाचवण्यासाठी कुठल्याही थराला जात आहे. दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं, शेतकरी हे विसरणार नाही”, असं राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए - 4 डायरेक्टर ठूँसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है - जनादेश में मिलावट। भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें - किसान भूलता नहीं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2026
काय आहे नेमका वाद? - कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादकांची मातृसंस्था असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक झाल्यापासून गेली पंधरा दिवस महायुती विरुद्ध काँग्रेस प्रणित समविचारी आघाडी असा सामना कोल्हापुरात पाहायला मिळत आहे. गोकुळ निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या. मात्र गणपूर्ती अभावी गोकुळचा अध्यक्ष निवडताना आलेल्या तांत्रिक अडचणींचं प्रकरण थेट मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच पुढं गेलं आहे.
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