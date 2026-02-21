राहुल गांधींची भिवंडी न्यायालयात हजेरी; न्यायालयात 15 मिनिटांतच सुनावणी संपली
देशातील खासदार आणि आमदारांवरील दाव्याची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्या आधारावर आजची सुनावणी पार पडल्याची माहितीही वकील अय्यर यांनी दिलीय.
Published : February 21, 2026 at 1:23 PM IST
ठाणे : काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी भिवंडी जिल्हा सत्र न्यायालयातील जलदगती न्यायालयाचे न्यायधीश पी. एम. कोळसे यांच्या दालनात हजेरी लावली. यावेळी केवळ 15 मिनिटांत सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी नवीन जामीनदाराची नेमणूक करण्यात आली असून, देशातील खासदार आणि आमदारांवरील दाव्याची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्या आधारावर आजची सुनावणी पार पडल्याची माहितीही वकील अय्यर यांनी दिली आहे.
नवीन जामीनदार म्हणून प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे नाव : 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकी काळात भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथे आयोजित प्रचार सभेत राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधी हत्येमागे आरएसएस या संघटनेचा हात असल्याचे विधान केले होते. त्याविरोधात आरएसएस संघटनेचे पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात आरएसएस संघटनेची बदनामी झाल्याबद्दल फिर्याद दाखल केली होती. या प्रकरणात राहुल गांधी यांनी दिलेले जामीनदार माजी केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन झाल्याने जलदगती न्यायालयात नवीन जामीनदार म्हणून प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे नाव देऊन राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्यात आली. तसेच या मानहानी दाव्याच्या प्रकरणात याचिकाकर्ते राजेश कुंटे यांची फेरतपासणी आणि उलटतपासणी झाल्याचेही वकील ॲड.नारायण अय्यर यांनी सांगितलंय.
राहुल गांधी विरोधात मानहानीचा दावा : भिवंडीतील आरएसएसचे पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी राहुल गांधी विरोधात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने 2018 मध्ये गांधी यांच्यावर आरोप निश्चित केले होते. तर कोरोनाच्या काळानंतर हा मानहानीचा खटला भिवंडीतील जलदगती न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान, राहुल गांधी भिवंडीत आल्यानं कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. तर न्यायालयाच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. शिवाय शहर वाहतुकीत बदलही करण्यात आले होते.
राहुल गांधी त्यावेळी नेमकं काय म्हणाले होते? - भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे गावात एका जाहीर सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येसाठी आरएसएस जबाबदार असल्याचं कथितपणे म्हटलं होतं. या विधानानंतर संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 500 अंतर्गत बदनामी केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. राहुल गांधी मागील चार सुनावणींमध्ये न्यायालयात हजर राहिले नव्हते. मात्र, आता यावेळी त्यांची उपस्थिती आवश्यक मानली जात होती. त्याप्रमाणे राहुल गांधी यांनी न्यायालयात हजेरी लावली.