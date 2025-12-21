ETV Bharat / state

राहाता नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेना- भाजपाचा 20 पैकी 19 जागांवर विजय; भाजपाचे स्वाधीन गाडेकर नगराध्यक्ष!

भाजपा-शिवसेनेनं राहाता तब्बल 19 जागा जिंकत विरोधकांचा राहाता नगपरिषद निवडणुकीत धुव्वा उडवला आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपाचे स्वाधीन गाडेकर यांनी मोठ्या मताधिक्यानं विजय मिळवला आहे.

Rahata Nagar Palika election results
भाजपाचे स्वाधीन गाडेकर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 3:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी (अहिल्यानगर)- भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डीसह राहाता नगरपरिषदेवरील आपली पकड पुन्हा एकदा कायम ठेवली आहे. राहाता नगरपरिषदेच्या 20 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महायुतीतील भाजपा-शिवसेनेनं तब्बल 19 जागा जिंकत विरोधकांचा धुव्वा उडवला आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या अटीतटीच्या निवडणुकीत भाजपाचे स्वाधीन गाडेकर यांनी मोठ्या मताधिक्यानं विजय मिळवला आहे.

राहाता नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी भाजपातर्फे स्वाधीन गाडेकर हे नगराध्यक्ष पदासाठी रिंगणात होते. तर राहाता विकास आघाडीतर्फे धनंजय गाडेकर यांनी नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवली. याचबरोबर नगरसेवक पदाच्या 20 जागांसाठीदेखील राहाता विकास आघाडीतर्फे मोठी ताकद लावण्यात आली होती. दुसरीकडे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा-शिंदे शिवसेनेच्या महायुतीनं सर्व 20 जागांवर उमेदवार उभे केले होते. या निवडणुकीत 20 पैकी 19 जागांवर महायुतीनं मोठा विजय मिळवला. राहाता विकास आघाडीचे शशिकांत लोळगे हे एकमेव उमेदवार विजयी झाले आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मिळालेल्या या एकतर्फी विजयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा जल्लोष पाहायला मिळत आहे. राहाता शहराच्या सत्तेवर आता पूर्णपणे भाजपाचे कमळ आणि शिंदे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचे वर्चस्व निर्माण झालं आहे.

विजयी नगरसेवकांनी साजरा केला जल्लोष- विजयानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांसमवेत विजयोत्सव साजरा केला. राहाता शहराचे आराध्य दैवत असलेल्या वीरभद्र महाराज मंदिरात सर्व विजयी उमेदवारांनी दर्शन घेतले. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून विजयाचा जल्लोष करण्यात आला.

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विजयी उमेदवारांचं केलं अभिनंदन- राहाता नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाचे डॉ. स्वाधीन गाडेकर यांचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एक्स मीडीयावर पोस्ट करत अभिनंदन केलं आहे. जनतेने दिलेला कौल हा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि लोकांशी असलेल्या विश्वासाच्या नात्यावर उमटलेली ठाम मोहोर आहे, असे म्हटलं आहे. नगरसेवकपदी निवडून आलेल्या विजयी नगरसेवकांचे अभिनंदन केलं. हे नेतृत्व एकत्रितपणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी, मूलभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी सक्षमपणे काम करेल, अशा विश्वास व्यक्त केला.

हेही वाचा-

TAGGED:

राहाता नगरपालिका निवडणूक निकाल
PRESIDENT SWADHIN GADEKAR
MAHAYUTI ALLIANCE VICTORY IN RAHATA
AHILAYANAGAR LOCAL BODY ELECTION
RAHATA MUNICIPAL COUNCIL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.