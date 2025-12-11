ETV Bharat / state

शेतकर्‍यांच्या उसाला ७ हजार ५०० रुपये दर द्या; नाही तर साखर आयुक्तालय कार्यालयावर काढणार मोर्चा - रघुनाथ पाटील

रघुनाथ पाटील (Raghunath Patil) उसाला ७,५०० रुपये दर, कर्जमाफी आणि अंतर अट रद्द करण्यासह अनेक मागण्यांसाठी १२ डिसेंबरला साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढणार आहे.

Raghunath Patil
रघुनाथ पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती (पुणे) : "पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी टनाला १५ रुपये काय १५० रुपये द्यायला शेतकरी तयार होतील, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उसाला टनाला ७ हजार ५०० रुपये दर द्यावा. शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, कारखान्यातील अंतराची अट शासनाने रद्द करावी, साखर आयुक्तालयाचे नाव बदलून ऊस आयुक्तालय करावे तसंच काटा मारणार्‍या कारखान्यांची नावे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावीत" असं आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील (Raghunath Patil) यांनी केलंय.



राज्यव्यापी मोर्चा काढणार : शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यासाठी शेतकर्‍यांचे नेते दिवंगत शरद जोशी यांच्या स्मृति दिनानिमित्त १२ डिसेंबर रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तालय कार्यालयावर शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पाटील शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी नीरा येथे आले होते. नीरेतील शेतकऱ्यांनी त्यांचं ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वागत केलं. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मोर्चाच्या संदर्भात माहिती दिली.

प्रतिक्रिया देताना रघुनाथ पाटील (ETV Bharat Reporter)



...तर शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत : शासनकर्त्यांनी शेतकर्‍यांचे प्रश्न मिटवल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही, असं मत शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी नीरा (ता. पुरंदर) येथे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या सदिच्छा भेटी प्रसंगी व्यक्त केले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण वडले, शिवाजी नांदखिले, नीरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अशोक निगडे, रमणसिंग पवार, ह. भ. प. माणिक महाराज पवार, किरण कुमठेकर, सर्वरभाई पठाण, विजयराव हिरवे आदींसह बारामती पुरंदर परिसरातील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.



राजकारणाच्या सोयीसाठी शेतकर्‍यांची लूट : यावेळी मार्गदर्शन करताना रघुनाथ पाटील म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षापासून सरकारच्या शेतकर्‍यांबद्दल धोरणात कोणताही बदल झालेला नसल्यानं शेतकर्‍यांच्या जीवनमानात कोणताही बदल झालेला नाही. सरकार राजकारणाच्या सोयीसाठी शेतकर्‍यांना लुटत असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी केला. सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्यानं शेतकर्‍यांपुढे समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळं शेतकरी अडचणीत जात असून आत्महत्येच्या मार्गावर जात आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत.

"यापूर्वी दर दहा वर्षांनी उसाचा दर दुप्पट होत आला आहे. मात्र ज्यावेळी एसएमपी बंद होऊन एफआरपीचा कायदा आला. तेव्हापासून उसाचा दर वाढणे थांबले आहे. सध्या उसाला टनाला सात हजार रुपयांहून अधिक भाव हवा होता. शरद पवार यांनी राजू शेट्टी यांना हाताशी धरून उसाचा दर वाढू दिला नाही. त्या बदल्यात शेट्टी यांना आमदारकी आणि खासदारकी पवार यांनी बहाल केली." - रघुनाथ पाटील

शेतकरी संघटनेला बळकटी येणार : शिवाजी नांदखिले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, "शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तरुण शेतकरी संघटनेच्या विचाराशी सहमत असल्यानं तरुण शेतकर्‍यांचा वाढता प्रतिसाद शेतकरी संघटनेला बळ मिळत आहे. यामुळं शेतकरी संघटनेला बळकटी येणार आहे. यावेळी लक्ष्मणराव वडले यांनी शेतकर्‍यांसाठी अनेक आंदोलने केली असून शेतकर्‍यांवरील होणारा अन्याय शेतकरी पुत्र सहन करणार नाही. शेतकर्‍यांना हक्काचे घामाचा दाम मिळाल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही."

हेही वाचा -

  1. ऊस उत्पादकाला मदत करण्याऐवजी त्याच्याकडून सक्तीनं वसुली करणं अत्यंत चुकीचं - शरद पवार
  2. 'एआय'मुळं एकरी 10 ते 15 टन ऊस उत्पादनात वाढ; कशी करायची आधुनिक शेती? संजीव मानेंच्या टिप्स करा फॉलो
  3. ऊस शेतीला पूरक 'आफ्रिकन बोअर' शेळीपालन, कोल्हापूरच्या दोन तरुणांनी धुंडाळली वेगळी वाट

TAGGED:

रघुनाथ पाटील
SUGARCANE
RAGHUNATH PATIL
साखर आयुक्तालयावर मोर्चा
RAGHUNATH PATIL ON SUGARCANE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.