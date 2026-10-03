CJP म्हणजे आम आदमी पार्टीची दुसरी बाजू; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा आरोप
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhepatil) यांनी सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) आणि त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली.
Published : October 3, 2026 at 3:38 PM IST
शिर्डी : CJP चा जनाधार आता संपलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा वापर करून आंदोलन उभं केलं गेलं आणि सरकारनं त्याची दखलही घेतली. मात्र, प्रत्येक राजकीय विषयावर भांडण उभं करून स्वतःचा राजकीय अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सीजेपी (CJP) म्हणजे आम आदमी पार्टीचीच दुसरी बाजू आहे, असा आरोप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhepatil) यांनी केलाय.
विरोधकांकडे कोणताही विषय उरलेला नाही : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आज शिर्डी दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, विरोधकांकडे आता कोणताही विषय उरलेला नाही. त्यांच्या पक्षांचं स्वतःचं अस्तित्व धोक्यात आल्यामुळं ही सर्व धडपड सुरू आहे. जनतेनं त्यांना कधीच नाकारलं आहे. आता कुठेतरी संधी शोधून ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीला कोणताही आधार नाही. हे सर्व आरोप बिनबुडाचे असून, याला देशपातळीवर योग्य उत्तर देण्यात आलं आहे.
महाविकास आघाडीवर केली टीका : विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी परस्पर जागा वाटून घेतल्याच्या प्रश्नावर विखे पाटील यांनी सांगितलं की, महाविकास आघाडी ही केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेली अभद्र आघाडी होती. हे सर्व सत्तेच्या स्वार्थासाठी एकत्र आलेलं लोक आहेत. भविष्यात ही आघाडी महाराष्ट्रात शिल्लक राहणार नाही. यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही, अशी जोरदार टीका विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर केली.
रोहित पवार यांनी हट्ट सोडला पाहिजे : MPSCच्या मुद्द्यावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला असून चौकशीचे थेट आदेश दिले आहेत. पारदर्शक पद्धतीनं संपूर्ण चौकशी करून कारवाई केली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ दिलं जाणार नाही, ही सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळं रोहित पवार यांनी आता आपला हट्ट सोडला पाहिजे.
टँकरमध्ये शुद्ध आणि फिल्टर केलेलं पाणी : अहिल्यानगर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणी आणि चाऱ्याच्या परिस्थितीबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दौरा मी स्वतः करत आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करून अनेक महत्त्वाचं निर्णय घेण्यात आले आहेत. टँकरची गरज भासणार असल्यानं टँकरची प्रतिपूर्ती करावीच लागेल. मात्र, आपल्या जिल्ह्यात एक नवीन प्रयोग केला जात आहे. टँकर भरण्यासाठी जिथून पाणी घेतलं जाईल, तिथे फिल्टरेशन प्लांट बसवलं जात आहेत. जेणेकरून टँकरमध्ये शुद्ध आणि फिल्टर केलेलं पाणीच भरलं जाईल. असा उपक्रम राबवणारा हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे.
पाण्याचं शेतीसाठी नियोजन : पिण्याच्या पाण्यासोबतच पशुधनाला जगवणं हे मनुष्याला पाणी देण्याइतकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं चाऱ्याच्या प्रश्नाला अधिक प्राधान्य देण्यात आलं आहे. येत्या आठ दिवसांत किती शेतकऱ्यांकडं चारा उपलब्ध आहे, किती शेतकरी चारा उत्पादनात सहभागी होऊ इच्छितात आणि शेतकऱ्यांची एकूण चाऱ्याची मागणी किती आहे, याची माहिती गोळा करून त्याची सांगड घातली जाईल. याशिवाय, धरणसाठ्यावर सुरुवातीपासूनच योग्य नियंत्रण ठेवल्यामुळं ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पिण्याचं पाणी राखून ठेवण्यात आलं आहे आणि उर्वरित पाण्याचं शेतीसाठी नियोजन करण्यात आलं आहे. हे धोरण संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलं आहे.
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