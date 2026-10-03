ETV Bharat / state

शिर्डीत नारीशक्ती सहकारिता संमेलनाला उत्साहात प्रारंभ; सहकार क्षेत्रात महिलांना 50 टक्के सहभाग मिळावा - राधाकृष्ण विखे पाटील

शिर्डीतील नारीशक्ती सहकारिता संमेलनात विखे पाटलांनी बचत गटांना सहकाराशी जोडण्याचं, महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचं आवाहन केलं.

Radhakrishna Vikhe Patil
राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : शिर्डी येथे दोन दिवसीय नारीशक्ती सहकारिता संमेलनाला आज उत्साहात प्रारंभ झाला. या संमेलनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून सहकार क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिला मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिल्या होत्या. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकास मंत्री मेघना बोर्डीकर आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित राहून महिलांना मार्गदर्शन केलं. उपस्थितांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी राज्यातील महिला सक्षमीकरणाच्या वाटचालीवर भाष्य केलं. संपूर्ण राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गटांची चळवळ प्रभावीपणे सुरू आहे. या बचत गटांना प्राथमिक सहकारी पतसंस्था आणि सहकार चळवळीशी जोडल्यास ही चळवळ आणखी मोठ्या प्रमाणावर विस्तारेल. यासाठी बचत गटांच्या एकत्रीकरणाबाबत विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्याची विनंती त्यांनी मंचावरील नेत्यांना केली.

संमेलनात बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)

कर्जाची परतफेड तब्बल 98.5 टक्के : अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना सुमारे 15 वर्षांपूर्वी महिला बचत गटांना सहा टक्के व्याजदरानं कर्ज देण्यास सुरुवात केली होती. त्या वेळी जिल्ह्यात सुमारे 57 हजार महिला बचत गट कार्यरत होते. या गटांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड तब्बल 98.5 टक्के झाली होती. महिलांची आर्थिक शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव यामुळं हा उच्च परतफेडीचा दर साध्य झाल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.

उत्तम प्रशासक म्हणून महिला काम करू शकतात : महिलांना सहकार क्षेत्रात अधिक संधी देण्याची गरज व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर सहकार क्षेत्रातही महिलांना 50 टक्के सहभाग आणि प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. महिला काटेकोरपणे आणि शिस्तीनं आपला प्रपंच चालवतात. त्यामुळं सहकार क्षेत्रातही त्या उत्तम प्रशासक म्हणून काम करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बचत गटांच्या क्षेत्रात मोठा सकारात्मक बदल घडेल : बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. अनेक बचत गटांची उत्पादने Amazon आणि Flipkart यांसारख्या ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकली जात आहेत. साई ज्योती प्रदर्शनाच्या धर्तीवर प्रत्येक तालुक्यात बचत गटांच्या उत्पादनांचं ग्रेडिंग व ब्रँडिंग करून जिल्हास्तरावर तसेच ऑनलाइन मार्केटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांत बचत गटांच्या क्षेत्रात मोठा सकारात्मक बदल घडेल असंही विखे पाटील यांनी सांगितलं.

महिला राज्यात परिवर्तन घडवू शकतात : प्रक्रिया संस्था, दूध संस्था, लघुउद्योग आणि कृषी प्रक्रिया संस्था अशा विविध क्षेत्रांत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर सामावून घेण्याची गरज आहे. महिलांनी आपल्या हक्कांसाठी आणि प्रगतीसाठी अशा संमेलनातून ठाम निर्णय घ्यावेत असं आवाहन विखे पाटील यांनी केलं. लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत, राज्यातील महिलांनी घडवून आणलेलं परिवर्तन मोठं आहे. ज्या महिला राज्यात परिवर्तन घडवू शकतात, त्या सहकार क्षेत्रातही मोठी क्रांती घडवून आणतील असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा -

  1. CJP म्हणजे आम आदमी पार्टीची दुसरी बाजू; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा आरोप
  2. सारथीला 122 कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटी - मंत्री विखे पाटील यांची माहिती
  3. विरोधकांचं काम केवळ टीका करणं, दुष्काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

TAGGED:

NARISHAKTI SAHAKARITA SAMMELAN
बचत गट
NARISHAKTI SAMMELAN
राधाकृष्ण विखे पाटील
RADHAKRISHNA VIKHE PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.