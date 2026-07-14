'उद्धव ठाकरेंच्या तोंडी रामरक्षेची भाषा शोभत नाही'; औरंगजेबाच्या कबरीचा दाखला देत मंत्री विखे पाटलांचा टोला
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर टीका करताना त्यांच्याच काळात औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलं उधळली गेल्याचं सांगत त्यांच्या तोंडी ही भाषा शोभत नसल्याचं सांगितलं.
Published : July 14, 2026 at 1:30 PM IST
अहिल्यानगर : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं नागपुरात होणाऱ्या रामरक्षा आंदोलनावरून भाजपा नेते तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी (दि.13) सायंकाळी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी रामरक्षा आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया दिली.
त्यांच्या तोंडून रामरक्षेसारखी भाषा शोभून दिसत नाही : "उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलांची उधळण झाली. औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करण्याचं काम त्यांच्याच काळात झालं. त्यामुळं आता अशा लोकांच्या तोंडून रामरक्षेसारखी भाषा अजिबात शोभून दिसत नाही," असा टोला विखे पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
राज्याचं नेतृत्व सुरक्षित हातात : "महाराष्ट्राचं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत सक्षमपणे सुरू आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला, तर सर्व आघाड्यांवर आणि विविध निकषांवर आपलं राज्य पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राचं नेतृत्व बदलण्याच्या ज्या वावड्या उठवल्या जात आहेत. त्यात काहीही तथ्य नाही. राज्याचं नेतृत्व आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सुरक्षित असून तेच पुढंही नेतृत्व करतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
'त्या' लोकांचे पापाचे घडे आता भरलेत : राज्यात दुधातील भेसळीच्या रॅकेटवर झालेल्या कारवाईबद्दल त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कामाची प्रशंसा केली. विखे पाटील म्हणाले, "तुकाराम मुंढे यांचं काम अतिशय उत्तम सुरू असून जनतेनंही त्यांच्या या मोहिमेचं स्वागत केलं आहे. दुधाच्या बाजारातील भेसळीचं मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळून दुधाच्या माध्यमातून विष कालवण्याचं पाप काही लोक करत होते. अशा लोकांच्या पापाचे घडे आता भरले आहेत. मागं काय घडलं? यावर चर्चा करण्यापेक्षा आता जे चांगलं काम सुरू आहे. त्याला जनतेनं साथ दिली पाहिजे. ज्या-ज्या ठिकाणी दुधात किंवा इतर अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ होत असेल, त्याची माहिती नागरिकांनी थेट प्रशासनाला द्यावी, जेणेकरून राज्य पूर्णपणे भेसळमुक्त करता येईल."
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