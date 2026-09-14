ETV Bharat / state

गणरायाच्या चरणी बळीराजावरील संकट दूर करण्याची विखे पाटलांनी केली प्रार्थना; जरांगे पाटलांना आंदोलन मागे घेण्याची केली विनंती

अहिल्यानगरमध्ये पारंपरिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरी, पाणीटंचाई, दुष्काळ आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

Vikhe Patil On Manoj Jarange Patil
मनोज जरांगे पाटील आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : राहाता तालुक्यातील प्रवरानगर येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीनं गेल्या 76 वर्षांपासून सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाच्या परंपरेचे यंदा 77 व्या वर्षात पदार्पण झाले. या पारंपरिक गणेशोत्सवाची सुरुवात आज सकाळी मोठ्या भक्तिभावानं करण्यात आली. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांच्या पत्नी शालिनीताई विखे यांच्या हस्ते गणरायाची विधिवत पूजा-अर्चा करून प्रतिष्ठापना करण्यात आली.



अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, राज्यासमोर सध्या एल निनोचे मोठे संकट आहे. पावसानं दडी मारल्यामुळं राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा संकटाच्या काळात विघ्नहर्त्या गणरायानं बळीराजा आणि राज्यातील सर्व जनतेवरील विघ्ने दूर करावीत, अशी मनापासून प्रार्थना केली. शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, त्याच्यासमोर निर्माण झालेल्या अडचणींची शासनाला पूर्ण जाणीव आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही. राज्यसरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रतिक्रिया देताना राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)



ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई : राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीवर बोलताना विखे पाटील यांनी पाणी नियोजनाला शासनाकडून सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जात असल्याचं सांगितलं. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा सविस्तर आढावा घेऊन ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही, अशा पद्धतीनं पाण्याचं नियोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळं पाणी नियोजन करताना भविष्यातील गरजांचाही विचार केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.



उपलब्ध पाण्याचं नियोजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प शासनाने केला असून हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे. धरणांमधील पाणीसाठा, पावसाची परिस्थिती आणि आगामी काळातील पाण्याची गरज यांचा विचार करूनच उपलब्ध पाण्याचं नियोजन केलं जात असल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.



नुकसानीचा शासनाकडून आढावा : मराठवाडा आणि विदर्भातील पाणीटंचाई तसेच दुष्काळी परिस्थिती चिंताजनक असल्याचेही विखे पाटील यांनी नमूद केलं. या भागातील नुकसानीचा शासनाकडून आढावा घेतला जात आहे. मदत व पुनर्वसन विभाग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नुकसानीची आकडेवारी आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर परिस्थितीनुसार योग्य ते ठोस निर्णय घेतले जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.



36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर : परतीचा पाऊस तसेच गेल्या दोन दिवसांत झालेला पाऊस आणि बदललेल्या हवामानाचा पिकांवर नेमका काय परिणाम झाला आहे, याचा शासनाकडून आढावा घेतला जात आहे. नुकसान झालेल्या भागांची माहिती संकलित करण्याचं काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली असून, तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, असं विखे पाटील यांनी सांगितलं. सरकार केवळ घोषणा करून थांबत नाही, तर जाहीर केलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात आहे असा दावा त्यांनी केला.



मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागं घ्यावं : मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील निरपेक्ष आणि निःस्वार्थी भावनेने समाजासाठी आंदोलन करत आहेत. काही मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. याचं सर्व श्रेय जरांगे पाटलांचे आहे. सरकार देखील संवेदनशील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संवेदनशील असून मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागं घ्यावं अशी विनंती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील केली.

हेही वाचा -

  1. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही’; मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा
  2. मराठा आरक्षण आंदोलन : नवीन मसुदा तयार केला, मनोज जरांगेंनी प्रतिसाद द्यावा - राधाकृष्ण विखे पाटील
  3. विखे-थोरातांच्या संघर्षात पुणे-नाशिक रेल्वे 'भिजत घोंगड्यात'; फडणवीसांच्या 'गुडबुक'मधील भाचा ताकदीनं मैदानात!

TAGGED:

मनोज जरांगे पाटील
राधाकृष्ण विखे पाटील
MARATHA RESERVATION
MANOJ JARANGE PATIL PROTEST
VIKHE PATIL ON MANOJ JARANGE PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.