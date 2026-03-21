भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण शिर्डी पोलिसांनी केलं उघड; नाशिक पोलिसांच्या भूमिकेवर राधाकृष्ण विखे पाटलांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित
अनेक महिलांची फसवणूक करणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात धक्कादाक खुलासे समोर येत आहेत. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : March 21, 2026 at 5:48 PM IST
अहिल्यानगर : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातचे कारनामे समोर येत आहेत. तर भोंदूबाबा अशोक खरातचा सर्व प्रकार शिर्डी पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे आणि शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांना अशोक खरातच्या प्रकाराची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केल्याची माहिती, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
लूकआउट नोटीस काढून गुन्हा दाखल : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तातडीनं आरोपीविरोधात लूकआउट नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपी अशोक खरात ऑस्ट्रेलियात पळून जाण्याच्या तयारीत होता. मात्र, तातडीनं लूकआउट नोटीस काढून गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळं आरोपीला अटक करण्यात यश आल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
तपास अधिक वेगाने सुरू : शिर्डी पोलिसांना आरोपीचे पेनड्राईव्ह मिळाल्यानंतर त्यांनी तपास अधिक वेगाने सुरू केला. त्यानंतर नाशिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी अशोक खरातविरोधात धाडी टाकण्यास सुरुवात केली. मात्र इतके दिवस ते काय करत होते? असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केलाय. नाशिक पोलिसांकडून या प्रकरणात निष्काळजीपणा झाला का? याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय.
आरोपी अशोक खरातला अटक : श्रीरामपूर विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे आणि शिर्डी पोलिसांनी या कारवाईत मोठी कामगिरी बजावली. समाजातील महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत शोषण करणाऱ्या आरोपी अशोक खरातला अटक करण्यात आली. शिर्डी पोलिसांनी तत्परता दाखवली नसती, तर आरोपी अजूनही मोकाट राहिला असता असंही विखे पाटील म्हणाले.
कायद्यापुढे कोणीही मोठं नाही : दरम्यान, रुपाली चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. 'देर आए, दुरुस्त आए' असं म्हणत त्यांनी हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता अशी प्रतिक्रिया विखे पाटील यांनी दिली. त्यांच्या अटकेची मागणी होत असून याबाबत एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते पुढील तपास करत आहेत. चौकशीत जे काही समोर येईल, त्यानुसार कारवाई केली जाईल. कायद्यापुढे कोणीही मोठं नाही कायदा सर्वांसाठी समान आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
लूकआउट नोटीस काढण्यात आली : या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती आम्ही घेतली असून पोलिसांवर दबाव होता. मात्र त्यांना खंबीर राहण्याचं सांगितलं. शासन त्यांच्या पाठीशी आहे. मुख्यमंत्री संवेदनशील असल्यानेच लूकआउट नोटीस काढण्यात आली आणि त्यामुळं तपासाला गती मिळाली. शिर्डीतील काही स्थानिक बाबीही या प्रकरणाशी संबंधित असून पुढील चौकशीत सर्व सत्य समोर येईल असंही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
