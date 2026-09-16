मराठा आरक्षण : गणेशोत्सवात भाविकांना त्रास नको, मनोज जरांगेंनी आंदोलन स्थगित करावं - मंत्री विखे पाटील
गणेशोत्सवात भाविक व नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आंदोलन स्थगित करावं, असं आवाहन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलंय.
Published : September 16, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 5:41 PM IST
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. सततच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली असली, तरी ते मुंबईला जाण्यावर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "मराठा आरक्षणाच्या बहुतांश मागण्यांवर राज्य सरकारनं सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. त्यामुळे उरलेल्या मागण्यांमधील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं वेळ द्यावा. सध्या गणेशोत्सव सुरू असल्यानं पुणे आणि मुंबईतील भाविक व नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन गणेशोत्सवाचा काळ संपेपर्यंत स्थगित करावं."
मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आज पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी विखे पाटील म्हणाले, "राज्य सरकारच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मागण्यांच्या संदर्भात आम्ही अतिशय सकारात्मक पद्धतीनं कार्यवाही केली आहे. तसेच त्यांच्या प्रमुख मागणीबाबत काही कायदेशीर अडचणी आहेत. जे कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, त्याबाबत त्यांना कल्पना देण्यात आली असून, त्यांनी या प्रक्रियेसाठी वेळ द्यावा, अशी विनंतीही त्यांना करण्यात आली आहे. सध्या हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सोहळा असलेला गणेशोत्सव सुरू असून, या उत्सवात कोणताही व्यत्यय येणार नाही आणि भाविकांना त्रास होणार नाही, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन गणेशोत्सवाचा काळ संपेपर्यंत स्थगित करावं, असं आवाहन त्यांना करण्यात आलं आहे.''
ते पुढे म्हणाले, "जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या मुद्द्यावर काही कायदेशीर गुंतागुंत आहे. हैदराबाद गॅझेटबाबत आधीच प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत जर नवीन गॅझेट लागू करताना घाईगडबड केली आणि त्याला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊन स्थगिती मिळाली, तर मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच यावर राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरल यांचं कायदेशीर मत मागवण्यात आलं असून, त्यांचे मत आल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल."
ते पुढे म्हणाले, ''मुंबई मोर्चाला परवानगी नाकारणं किंवा कायदा-सुव्यवस्था राखणं ही पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सरकार आंदोलन दडपण्यासाठी किंवा बळाचा वापर करण्याच्या मानसिकतेत अजिबात नाही. जरांगे यांच्यासोबत असलेल्या अभ्यासक व शिष्टमंडळाशी सरकारचा सातत्यानं संपर्क सुरू आहे. चर्चेच्या माध्यमातूनच कायमस्वरूपी आणि न्यायालयात टिकणारा तोडगा काढला जाऊ शकतो.''
आम्हाला सर्वच घटकांचा विचार करावा लागतो - गिरीश महाजन
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "कालच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे पाटलांसोबत अनेकवेळा चर्चा झाली असून आमचे शिष्टमंडळही अनेकवेळा त्यांची भेट घेऊन आले आहे. त्यांच्या जवळपास 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. आता जी मागणी मान्य करणं शक्य नाही, त्यावरही ते आग्रह धरत असतील, तर सरकारलाही त्या ठिकाणी काही करणं शक्य नाही. कारण आम्हाला सर्वच घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की, त्यांनी यातून योग्य मार्ग काढला पाहिजे."
"मला वाटतं की, 'जशास तसे उत्तर' देण्याचा आता इथे विषयच नाही. आम्हाला हा विषय संपवायचाच आहे. पण गेल्या 10-12 वर्षांत, म्हणजे देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यापासून, ज्या पद्धतीनं आम्ही विशेष करून आमच्या मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थी आणि गरीब वर्गाला न्याय देण्याचं काम केलं आहे, ते सर्वांसमोर आहे. मराठा समाजातील मुलांना आम्ही १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. तसंच ज्या सोयी-सवलती ओबीसी समाजाला आहेत, त्या सर्व सवलती मराठा समाजालाही लागू केल्या आहेत. आज हजारो विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षणाचा फायदा घेत असून त्यांना त्याचा मोठा उपयोग झाला आहे. एसईबीसी (SEBC) मधून हजारो लोकांना नोकऱ्यांमध्येही फायदा झाला असून सर्व जण समाधानी आहेत. पण ज्या गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत सुटूच शकत नाहीत, अशा गोष्टींची मागणी केली जात आहे. आता ही मागणी पूर्ण करणं शक्यच नाही. मला वाटतं, त्यांच्या अशा काही मागण्या आहेत ज्या कायद्यात कुठेही बसत नाहीत आणि सुटू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांनी त्याचा अट्टाहास धरू नये. आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून लढा देणारे या समाजातील सर्व तज्ज्ञ व्यक्तींनीही ही बाब मान्य केली आहे. त्यांनी हे मान्य केलं असताना केवळ एकाच गोष्टीचा अट्टाहास धरणं योग्य नाही", असंही गिरीश महाजन म्हणाले.
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