सहा तासात 130 जणांना भटक्या श्वानाचा चावा; रात्रभर नगरसेवकासह पोलिसांनी पिसाळलेल्या श्वानाचा घेतला शोध
भटक्या श्वानानं पश्चिम कल्याणमध्ये 130 हून अधिक जणांना चावा घेतल्यानंतर 25 जणांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. रविवारी रात्रभर शिवसेना यूबीटी नगरसेवकानं त्या श्वानाचा शोध घेतला.
Published : August 10, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 12:40 PM IST
ठाणे - भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येमुळे कल्याणमधील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. कल्याण पश्चिमेतील बिर्ला महाविद्यालय परिसरातील संदीप हॉटेल भागात रविवारी दुपारपासून एका पिसाळलेल्या भटक्या श्वानानं धुमाकूळ घातला आहे. या पिसाळलेल्या श्वानानं रविवारी दुपारी 2 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत 130 नागरिकांना चावा घेतला. यात संदीप हॉटेल परिसरात राहणारे रहिवासी आणि पादचारी अशा एकूण 130 नागरिकांना चावा घेतला.
श्वानांनी चावा घेतलेल्या 25 जणांवर महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर 11 वर्षाच्या मुलीला श्वानानं चावा घेतल्यानं तिला गंभीर दुखापत झाली आहे. तिला मुंबई शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात आलं.रविवारी दुपारपासून बिर्ला महाविद्यालय रस्त्यावरील संदीप हॉटेल परिसरात भटका पिसाळलेला श्वान नागरिकांच्या मागे, दुचाकी, रिक्षांमागे धावत प्रवाशांना चावे घेण्याचा प्रयत्न करत होता. एवढेच नव्हे तर रस्ते, गल्लीबोळ आणि सोसायट्यांमध्ये हा भटका श्वान धावून नागरिकांना चावा घेण्याचा प्रयत्न करत होता. श्वान पिसाळलेला माहिती नसल्यानं नागरिक नेहमीप्रमाणं रस्ते, पदपथावरून चालत होते. त्यावेळी हा श्वान पाठीमागून येऊन पादचाऱ्यांना अचानक चावे घेत होता.
भटक्या कुत्र्याची दहशत- भटक्या श्वानाची दहशत पाहून अनेकांनी रविवार सुट्टी असुनही बिर्ला महाविद्यालय, जुने आरटीओ कार्यालय आणि भोईरवाडी परिसरातील रहिवाशांनी घराबाहेर पडणं टाळलं आहे. या भागातील सोसायट्यांच्या आवारात, मोकळ्या मैदानांवर मुलांना खेळण्यासाठी सोडणं अनेकांनी पालकांनी टाळलं आहे. या भटक्या श्वानाच्या दहशतीविषयी अनेक नागरिकांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेत संपर्क केला होता. पण, सुट्टी असल्यानं प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं नागरिकांनी सांगितलं.
श्वान निर्बिजीकरणाकडून कार्यवाही नाही- स्थानिक नगरसेवकांनी भटक्या श्वानाबाबत महापालिका आयुक्तांपासून ते वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, श्वान निर्बिजीकरण केंद्राला का संपर्क केला नाही, असे प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.दुपारपासून महापालिकेच्या कल्याणमधील शास्त्रीनगर रुग्णालयात संदीप हॉटेल भागातील श्वान दंश झालेले नागरिक उपचारासाठी दाखल होऊ लागले. ही श्वान दंशाची वाढती संख्या विचारात घेऊन रुग्णालय प्रशासनानं पालिकेच्या श्वान निर्बिजीकरण केंद्राला तातडीनं संबंधित श्वान पकडण्याची सूचना करणं आवश्यक होते, असे या भागातील नागरिकांनी सांगितलं.
नागरिकांना हकनाक त्रास- दुपारी दोन वाजल्यापासून संदीप हॉटेल भागात या भटक्या श्वानानं सुमारे 130 हून अधिक नागरिकांना चावा घेतला आहे, असे स्थानिकांनी सांगितलं. या भागातील एक रहिवासी राम तिवारी यांनी सांगितलं, की संदीप हॉटेल भागातील विविध रस्त्यांवर एक पिसाळलेल्या भटक्या श्वानानं धुमाकुळ घातला आहे. महापालिकेनं याविषयी तत्पर कार्यवाही करणं आवश्यक होतं. कार्यवाही केली नसल्यानं नागरिकांना त्याचा त्रास झाला.
- महापालिकेच्या श्वान निर्बिजीकरण केंद्रातील गैरव्यवहारात गेल्या वर्षी एक कर्मचारी आयुक्तांनी निलंबित केला होता. त्यामुळे या केंद्राच्या मागील 10 वर्षाच्या कारभाराची सखोल चौकशीची यापूर्वीच नागरिकांकडून मागणी करण्यात आली होती.
डॉक्टरांनी काय सांगितलं?- वैद्यकीय अधिकारी संदीप पगारे यांनी सांगितलं की, रविवार दुपारपासून श्वान दंशाचे अधिक रुग्ण पालिका रुग्णालयात दाखल होऊ लागले. ही संख्या वाढत जाऊन आतापर्यंत सुमारे 110 ते 130 श्वान दंशाची नोंद रुग्णालयात झाली आहे. 25 रुग्णांना दाखल करून उपचार करण्यात येत आहेत. काही रूग्ण उपचार करून घरी सोडले आहेत. तर काही रुग्णांना सोमवारी उपचारासाठी बोलविले आहे. एका 11 वर्षाच्या मुलीवर श्वानानं आक्रमक हल्ला केल्यानं तिची जखम जास्त आहे. तिला उपचारासाठी शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात पाठवलं आहे.
शिवसेना यूबीटीकडून भटक्या कुत्र्यांचा शोध- कल्याणमधील संदीप हॉटेल परिसर ते खडकपाडा परिसरातील एका रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांमुळे दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या भटक्या कुत्र्यानं तब्बल 125 ते 150 नागरिकांना चावा घेतल्यानंतर नागरिकांमध्ये मोठी भीती आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्या भटक्या कुत्र्याला पकडण्यासाठी शिवसेनेचे (यूबीटी) नगरसेवक आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे गटनेते उमेश बोरगावकर आपल्या कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरले. तर विशेष म्हणजे, त्या हल्लेखोर भटक्या कुत्र्याचा शोध घेण्यासाठी खडकपाडा पोलीस आणि महात्मा फुले पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारीही रात्रभर परिसरात फिरत असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे.
हेही वाचा-