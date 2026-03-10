ETV Bharat / state

कोल्हापुरात चुली पेटल्या; घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी रांगा, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलं 'हे' आवाहन

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीची झळ आता देशभर पसरत आहे. त्यामुळं गॅसच्या दरात वाढ होत आहे. तसंच गॅससाठी नागरिकांनी रांगा लावल्या आहेत.

कोल्हापूर : अमेरिका-इराण आणि इस्रायल यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीच्या झळा आता भारतालाही बसत आहेत. इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं घरगुती गॅस महागणार अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यातच गॅस पुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी 21 दिवसांचा बुकिंग कालावधी 30 दिवस केल्यामुळं ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. "जिल्ह्यात प्रति दिन 28 हजार गॅस सिलेंडरची मागणी आहे आणि तसा पुरवठाही खासगी गॅस सिलेंडर वितरकांकडून केला जातो. त्यामुळं कोणत्याही अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, घरगुती गॅसचा साठा जिल्ह्यात उपलब्ध आहे," अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.

कोल्हापूरकरांना बसतोय युद्धाचा फटका : आखाती देशात सुरू असलेली युद्धजन्य परिस्थिती अजूनही निवळली नसल्यानं हळूहळू याचे परिणाम देशभर उमटू लागले आहेत. इंधनाचा पुरवठा कमी होत असल्यानं घरगुती गॅस टंचाई निर्माण झाल्याचं चित्र सध्या राज्यभर पाहायला मिळत आहे. घरगुती गॅसची एक टाकी 60 रुपयांनी वाढली आहे. या आधी कोल्हापुरात 856 रुपयांना मिळणारा गॅस आता 916 रुपयांना मिळणार असल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या चटका बसत आहे. त्यामुळं कोल्हापूरकरांनासुद्धा युद्धाचा फटका बसत असल्यानं नाराजी ग्राहकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कोल्हापुरात ठिकठिकाणी लागल्या गॅससाठी रांगा : सध्या गॅस सिलेंडर बुकिंग कालावधी 21 वरून आता 30 दिवसांचा केला आहे. त्यातच गॅस सिलेंडरची किंमतही 60 रुपयांनी वाढवली आहे. तर युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुढच्या काळात गॅस मिळेल की नाही? याबाबत संभ्रमावस्था असल्यामुळंच गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी नागरिकांच्या कोल्हापुरात ठिकठिकाणी रांगा लागल्या आहेत. काही जणांचं गॅस सिलेंडरसाठी बुकिंग झालं आहे. त्यामुळं रांगा लावून सिलिंडर घेत आहेत. यावेळी काही ठिकाणी वितरकांशी वादाचे प्रसंग देखील उद्भवत आहेत. मात्र यावर बोलताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर साठेबाजी रोखण्यासाठी नागरिकांना आवाहन केलं आहे. बोलताना चव्हाण म्हणाल्या, "जिल्ह्यात गॅस सिलेंडरचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळं नागरिकांनी घाबरू नये. गरज असल्यावरच गॅस सिलेंडर बुकिंग करावं. व्यावसायिक गॅसवर तात्पुरते निर्बंध आणले आहेत."

खासगी हॉटेल व्यवसायिकांची चिंता वाढली : कोल्हापूर शहर अस्सल खवय्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं. तसंच करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी कोल्हापुरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षणीय आहे. यामुळं खासगी हॉटेल व्यवसायाला गॅस टंचाईचा फटका बसत असल्यानं व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे. तर केंद्र सरकारनं अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा अर्थात 'एस्मा' लागू केला आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस वितरण साखळीत गैरव्यवहार होऊ नये म्हणूनही केंद्र सरकार अलर्ट असल्याचं यावरून दिसत आहे. मात्र त्यास वितरण व्यवस्था कोलमडली असल्यानं खासगी हॉटेल व्यवसायिकही धास्तावले आहेत.

आजूबाजूच्या गावतही लोक धास्तावले - कोल्हापूर शहराबरोबरच आजूबाजूच्या गावातील लोकही धास्तावले आहेत. कोल्हापूर शेजारी गिरगावमध्ये गॅसकरता रांग लावल्याचं तिथल्या ग्राहकांनी सांगितलं. तसंच गॅस मिळेल की नाही अशी शंका असल्यानं चुली पेटवून स्वयंपाक करत असल्याचं गृहिणींनी सांगितलं. ऐनवेळी गॅस मिळाला नाही तर अडचण येऊ नये यासाठी गॅस जपून-जपून वापरत असल्याची माहितीही या गृहिणींनी दिली.

