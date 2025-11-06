अमरावतीत विदर्भाची राणी; लाग्झरी कारपेक्षा उत्तम प्रवास, कृष्णाच्या ऑटोरिक्षात डीजे, एसी आणि झगमगाट
अमरावतीतील कृष्णा रोडगे यांनी एसी, टीव्ही, डीजे आणि विविध रंगी दिव्यांचा वापर करून ऑटोरिक्षा सजवली आहे. या रिक्षात रुग्णांना मात्र मोफत सेवा दिली जाते.
Published : November 6, 2025 at 7:53 PM IST
अमरावती : रेल्वेस्टेशन चलता का, बस स्टँडवर जायचं का... असं कोणालाही विचारत बसायची भानगड न ठेवता प्रवासी स्वतः येऊन ऑटोरिक्षात बसायला धावतात, एखाद्या कारच्या प्रवासापेक्षाही आपल्या ऑटोरिक्षातला प्रवास प्रवाशांना अविस्मरणीय ठरवा, या उद्देशानं अमरावतीच्या बडनेरा भागात राहणाऱ्या 'कृष्णा रोडगे' या युवकानं आपल्या ऑटोरिक्षाचं लूक पार बदललंय. कृष्णाच्या ऑटोरिक्षात एसी, डीजे, टीव्ही आणि विविध रंगी दिव्यांच्या प्रकाशाचा झगमगाट असा अगदी व्हीआयपी प्रवासाचा अनुभव प्रवाशांना येतोय. दिवाळीपासून अमरावती आणि बडनेरात धावणारी कृष्णाची 'विदर्भाची राणी' म्हणून नाव असणारी ऑटोरिक्षा अमरावती शहर आणि जिल्ह्यासह समाज माध्यमांद्वारे देशभर चर्चेत आली आहे. ऑटोरिक्षाच्या या अनोख्या आकर्षक रुपाबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
अशी आहे ऑटोरिक्षा चालकाची कहाणी : वय वर्ष ३२, आठवीपर्यंत शिक्षण, बडनेरा जुनी वस्ती येथे चावडी चौकात राहणारा ऑटोचालक कृष्णा मधुकर रोडगे अशी अमरावतीत धावणाऱ्या लक्षवेधी ऑटोरिक्षा चालकाची ओळख. त्याचे वडील मधुकर रोडगे हे एका दुकानात काम करतात. आई सुशीला या गृहिणी आहेत तर मोठा भाऊ छोटसं हॉटेल चालवतो आणि कधीकधी भाड्याची ऑटो रिक्षा चालवतो. आई, वडील मोठा भाऊ, वहिनी आणि पुतण्या असं हे कुटुंब. कृष्णा दिवसा एका गॅस एजन्सीमध्ये घरोघरी सिलिंडर पोचवण्याचं काम करतो आणि रात्री ऑटो रिक्षा चालवतो. २०१६ मध्ये कृष्णानं एक सेकंडहॅन्ड ऑटोरिक्षा खरेदी केली. आपल्याजवळ सर्वात युनिक ऑटो रिक्षा असावी असं त्याचं फार पूर्वीपासून स्वप्न होतं. आपली ही इच्छा त्यानं आई-वडिलांजवळ बोलून दाखवली. विशेष म्हणजे मुलाच्या या कल्पनेचं आई-वडिलांनी स्वागत केलं आणि त्यामुळं आज एक विशेष ऑटोरिक्षा अमरावती आणि बडनेरामध्ये धावताना दिसत आहे.
अशी झाली कल्पना साकार : आपली ऑटोरिक्षा एखाद्यानं पाहिली की तो तिच्या प्रेमात पडावा असा तिचा लूक असावा अशी कल्पना कृष्णानं त्याच्या परिचित असणाऱ्या वेल्डिंग काम करणारे मोहम्मद मुज्जमील आणि नसरुल्ला खान यांना सांगितली. ही कल्पना हमखास वास्तवात येणारी आहे असा विश्वास मोहम्मद मुजम्मील यानं कृष्णाला दिला. कृष्णानं आपली जुनी ऑटोरिक्षा विकून नवीन ऑटोरिक्षा शोरूममधून घेतली आणि थेट मोहम्मद मुजम्मील यांच्या वेल्डिंगच्या दुकानात आणली. मोहम्मद मुजम्मील यांनी या नव्याकोऱ्या ऑटोरिक्षात एसी बसेल अशी व्यवस्था केली. यासह पूर्णतः बंद होणारी दारं तयार करून दिली.
शेख बंधूंनी ऑटो रिक्षाला दिला नवा लूक : या ऑटोरिक्षाला सुंदर रूप देण्यात महत्वाचा वाटा आहे तो अठरा आणि वीस वर्ष वयाचे शेख मुजाहिद आणि शेख शाहीद या दोन भावांचा. त्यांचे वडील शेख शकील हे त्यांच्या आजोबांचा कुशन कव्हर बनविण्याचा व्यवसाय करतात. शेख शकील यांच्या मार्गदर्शनात त्यांच्या दोन्ही मुलांनी ऑटोरिक्षाचं रूप कसं पालटायचं याचा विचार आणि थोडा अभ्यास करून सलग दीड महिना आपले सर्व कलागुण वापरून ऑटोरिक्षा सजवायला घेतली. ऑटोरिक्षाचं छत कसं असावं, सीट कव्हरचा रंग कोणता ठरवायचा. टीव्ही स्क्रीन कुठं आणि कशी बसवायची. एसी कसा बसवायचा हे सारं नियोजन करून एक युनिक ऑटोरिक्षा तयार केली.
ऑटोरिक्षाचे वैशिष्ट्ये काय?
1) लक्झरी कारमध्ये बसलो आहोत असा फील
2) वातानुकूलित व्यवस्था, बाहेरच्या आवाजाचा त्रास अजिबात नाही
3) आजारी व्यक्तीसाठी ऑटोरिक्षात बेडची व्यवस्था
4) विविध रंगी प्रकाश व्यवस्थेमुळं ऑटोरिक्षचं छत लक्षवेधक
5) ऑटोरिक्षा चालकासमोर सुंदर कृष्णाची मूर्ती
'इतका' लागला खर्च : कृष्णा रोडगे यांनी शोरूममधून नवीन कोरी ऑटोरिक्षा २ लाख ८५ हजार रुपयात खरेदी केली. विशेष म्हणजे या गाडीला राणीचा लूक देण्यासाठी ३ लाख रुपय खर्च करण्यात आला.
विदर्भाची राणी सर्वतआधी गेली तुळजाभवानीच्या दर्शनाला : "दीड महिन्याच्या मेहनतीनंतर विदर्भाची राणी रस्त्यावर धावण्यास सज्ज झाली. कृष्णासह रोडगे कुटुंबाचा विश्वास असणाऱ्या श्री क्षेत्र विठोबा सावंगा येथील अवधूत महाराजांच्या दर्शनासाठी कृष्णाची विदर्भाची राणी गेली. त्यानंतर कृष्णा त्याचे आई, वडील, भाऊ वाहिनी, पुतण्या सारेच थेट कुलदैवत आणणाऱ्या तुळजापूरच्या भवानी मातेच्या दर्शनाला विदर्भाची राणी घेऊन पोचले. तुळजाभवानीचं दर्शन झाल्यावरच आता माझी विदर्भाची राणी प्रवासी वाहतुकीसाठी सज्ज झाली, "असं कृष्णा रोडगेनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. विशेष म्हणजे या ऑटोरिक्षाच्या समोरच्या भागात वर तुळजाभवानी मातेचा सुंदर मुखवटा बसवला आहे आणि काचेवर श्री अवधूत महाराज कृपा असं लिहिलं आहे.
ऑटोरिक्षाचे प्रवासी दर काय?
1) एक किलोमीटरला एका प्रवाशाकडून २० रुपये
2) बडनेरा रेल्वे स्थानक ते अमरावती या १२ किमी अंतरासाठी प्रत्येकी ५० रुपये
3) सायंकाळी ६ ते मध्यरात्रीपर्यंत बडनेरा अमरावती मार्गावर सेवा
4) महत्वाच्या कामानिमित्त जिल्ह्यात कुठेही ऑटोरिक्षा जाते
रुग्णांसाठी मोफत सेवा : या ऑटो रिक्षामध्ये बेडची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. एखाद्या रुग्णाला रुग्णालयापर्यंत झोपून जाण्याची सुविधा त्यात आहे. अडचणीत आसणाऱ्या रुग्णांना पैसे न घेता रुग्णालयात सोडून येतो, असं कृष्णा रोडगे यांनी सांगितलं.
