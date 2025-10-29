ETV Bharat / state

कोल्हापुरी चप्पलाला क्यूआर कोडसह चिप देण्यापेक्षा हातांना काम द्या- कारागिरांची मागणी

युनिक क्यूआर कोड आणि एनएफसी चिप बसविण्याऐवजी सरळ हातांना काम आणि शासकीय खरेदी-विक्रीची ठोस व्यवस्था हवी आहे, अशी कोल्हापूर चप्पल कारागिरांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

QR code for Kolhapuri chappal
कोल्हापुरी चप्पल (Source- ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर- कोल्हापुरी चप्पलाच्या व्यावसायिक वाढीसाठी आणि बनावट उत्पादनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चपलामध्ये क्यूआर कोड, एनएफसी चिप आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची घोषणा वर्षभरापूर्वी मोठ्या उत्साहात करण्यात आली होती. कोल्हापुरी चपलामध्ये अशा पद्धतीचे तंत्रज्ञान आणण्यापेक्षा कारागिरांच्या हाताला काम मिळेल, याबाबत शासनानं प्रयत्न करण्याची मागणी कारागिरांनी केली आहे.

नुकतीच कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सन कोल्हापुरी चप्पल उत्पादक, कारागीर आणि व्यावसायिकांसाठी एका कार्यशाळेचे आयोजन केलं होतं. यावेळी बोलताना महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी कोल्हापुरी चप्पल उत्पादनाची आणि विक्रीची प्रक्रिया डिजिटल बनवणे आवश्यक असल्याचं सांगितले. तसेच यावेळी क्यूआर कोड, एनएफसी चीप आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष सादरीकरण करण्यात आलं. मात्र प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि अंमलबजावणीचा मागोवा घेतला असता, कोल्हापुरातील कोल्हापुरी चप्पल कारागिर आणि व्यवसायिकांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे.



घोषणांपासून वास्तवाकडे… युनिक क्यूआर कोड आणि एनएफसी चिप, जागतिक प्रमाणपत्र (जीआय टॅग) अशा निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या चप्पलांची निर्यात-विक्री वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत होते. प्रत्यक्षात काही मोजक्या मोठ्या उत्पादकांकडून प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र कारागीर आणि स्थानिक व्यवसायिक यांना प्रशिक्षण, साधनांची उपलब्धता आणि आर्थिक निधीमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत.

कारागिर-व्यवसायिकांचा गोंधळ, संताप..कोल्हापुरातील भूपाल शेटे या पिढ्यानपिढ्या कोल्हापुरी चप्पल विक्री करणाऱ्या कारागीर आणि विक्रेत्यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केलं की, संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळानं कारागिरांच्या हितासाठी विविध घोषणा केल्या आहेत. त्यांच्यासाठी साधनं, प्रशिक्षण देणार असल्याचं सांगितलं. पण अद्यापही ती मदत मिळालेली नाही. कोल्हापुरी चपलाच्या हजारो डिजाइन आहेत. त्यामधून चिप बसवणं तांत्रिकदृष्ट्या कठीण, खर्चिक आणि प्रशिक्षणाशिवाय अशक्य आहे. शासनानं मोफत प्रशिक्षण, साधनांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. केवळ घोषणाबाजी करून उद्योगाचा काहीही फायदा होत नाही. क्यूआर कोड किंवा चिपपेक्षा कारागिरांना सरळ काम आणि त्यांच्या कामाची शासकीय खरेदी-विक्रीची ठोस व्यवस्था हवी आहे.

अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचं मान्य- कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या सभागृहात आयोजित कार्यशाळेत कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे, तसेच उपस्थित तज्ञ, पदाधिकारी यांनी कोल्हापुरी चप्पलबाबत येणाऱ्या समस्या आणि नव्या प्रणालीचा परिणाम यावर चर्चा केली. अनेकांनी क्लस्टर प्रणाली, प्रशिक्षण, आणि डिजिटल प्रमाणीकरण उद्योगाच्या उज्ज्वल भविष्याचं प्रतिक मानलं. पण अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचं मान्य केलं. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या सभागृहात आयोजित कार्यशाळेत बोलताना माणगावे यांनी कोल्हापुरी चप्पल हा कोल्हापूरची जागतिक ओळख निर्माण करणारा वारसा असल्याचं म्हटलं. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणं त्या वारशाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अत्यावश्यक आहे, असे स्पष्ट केलं.

निर्यात, दर्जा, ब्रँड मूल्यात काय आहेत अडचणी- कोल्हापुरी चप्पल तज्ज्ञांच्या मते, क्यूआर कोड/चिपमुळे कोल्हापुरी चप्पल क्षेत्राला जागतिक दर्जा मिळवता येईल. ब्रँड मूल्य वाढून निर्यात सहज होईल. बनावट उत्पादने रोखता येतील. मात्र प्रशिक्षण, सरकारी मदत, आणि कारागिरांचा सहभाग नसेल तर ही प्रक्रिया अर्धवटच राहू शकते. दरम्यान कोल्हापुरी चप्पल क्षेत्रातील डिजिटल प्रक्रिया उद्योगाच्या स्थैर्यासाठी, जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशासाठी आणि दर्जा प्रमाणीकरणासाठी अनिवार्य ठरू शकते. मात्र, कोल्हापुरी चप्प बाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना त्याच्या सर्व समस्यांचं निराकरण प्रत्येक स्तरावर करणं गरजेचं असल्याची अपेक्षा कारागीर आणि व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे.

'कोल्हापुरी'ला मिळालाय जीआय टॅग- इटलीची कंपनी प्राडाच्या अधिकाऱ्यांनी जुलैमध्ये कोल्हापुरात येऊन कारागिरांकडून चप्पल निर्मितीची प्रक्रिया जाणून घेतली होती. त्यानंतर संघटनांनी चप्पलेकरिता क्यूआर कोड करून ब्रँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2019 मध्ये कोल्हापुरी चपलांना पेटंट मिळालंय. मात्र कोल्हापुरी चपलेवर चेन्नईमधूनही दावा केला गेला होता. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूरसह कर्नाटकातील पाच जिल्ह्यांना मिळून 'कोल्हापुरी' जीआय टॅग देण्यात आला आहे.

