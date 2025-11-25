जंगलातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या कामामुळं अजगरांचा मानवी वस्तीत शिरकाव, चार अजगरांना सर्पमित्रांनी दिले जीवदान
25 दिवसांत चार गावांत भलेमोठे अजगर मानवी वस्ती आणि शेतात आढळून आलेत. या चारही अजगरांना शिताफीने पकडून पुन्हा नैसगिक अधिवासात सोडून सर्पमित्रांनी जीवदान दिलंय.
ठाणे : भिवंडी तालुक्यातील शेत-जंगलातून जाणाऱ्या मुंबई–बडोदा हायवे, तसेच नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या कामासह बुलेट ट्रेनच्या मार्गाचे काम सुरू आहे. खरं तर ही विकासकामे विशेषतः भिवंडी तालुक्यातील शेत जमिनी, जंगल आणि माळरानात सुरू असून, या तिन्ही महामार्गाच्या कामामुळं जंगली हिंसक प्राण्यासह विषारी साप आणि अजगर हे शेत आणि जंगल सोडून मानवी वस्तीत भक्ष्याच्या शोधात येत आहेत. दुसरीकडे भिवंडी तालुक्यात गेल्या महिन्यांत परतीचा मुसळधार पाऊस बरसल्याने शेत जंगलाच्या भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळंही गेल्या 25 दिवसांत तालुक्यातील विविध चार गावांत भलेमोठे अजगर मानवी वस्ती आणि शेतात आढळून आल्याने एकाच खळबळ उडाली आहे. या चारही अजगरांना शिताफीने पकडून पुन्हा नैसगिक अधिवासात सोडून सर्पमित्रांनी जीवदान दिले आहे.
16 किलो वजनाचा अजगर आढळून आल्याने एकच खळबळ : पहिल्या घटनेत भिवंडी तालुक्यातील वाहुळी येथे तब्बल 9 फूट लांबीचा आणि अंदाजे 15 ते 16 किलो वजनाचा अजगर आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. रात्री नऊच्या सुमारास हायवेच्या कडेला मोठा सर्प दिसल्याची माहिती मिळताच सर्पमित्र घटनास्थळी दाखल झाले. निरीक्षणात हा सर्प अजगर प्रजातीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्पमित्रांनी कोणतीही हानी न पोहोचवता अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि दक्षतेने अजगराला सुरक्षितरीत्या पकडले. भक्ष्याच्या शोधात हा अजगर रस्त्याच्या कडेला फिरत असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यानंतर सर्पमित्र सूरज गायसमुद्रे, रवी दांडगे, मयुर बजागे यांनी पडघा वनपरिक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या अजगराला सुरक्षित जंगलात सुखरूप सोडून देण्यात आले.
15 किलो वजनाच्या अजगराला सुरक्षित जीवनदान : दुसऱ्या घटनेत 23 नोव्हेंबर रोजी भिवंडी तालुक्यातील पडघा परिसरात सर्पमित्रांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि दक्षतेने 7 फूट लांबीचा अंदाजे 15 किलो वजनाच्या अजगराला सुरक्षित जीवनदान दिले. पडघा येथील एका किराणा दुकानाच्या मालकास दुकानात अचानक भलामोठा सर्प दिसल्याचे लक्षात आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. सर्पमित्रांनी घटनास्थळी धाव घेत होत सावधगिरी बाळगत कोणतीही हानी न पोहोचवता अत्यंत काळजीपूर्वक त्या 7 फुटांच्या अजगराला सुरक्षितरीत्या पकडले. भक्ष्याच्या शोधात तो दुकानात शिरल्याचे प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत.
अजगराला पडघा परिसरातील सुरक्षित जंगलात सुखरूप सोडले : तिसऱ्या घटनेत सौर गावात घडली असून, या गावातील एका शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्याला भलामोठा अजगर दिसला. या अजगराला पाहून त्या शेतकऱ्याला धडकीच भरली होती. त्यांनी तत्काळ या अजगराची माहिती सर्पमित्रांना दिली. त्यानंतर काही वेळात सर्पमित्र घटनास्थळी दाखल होऊन शिताफीने त्या अजगराला पकडले. हा अजगरही 7 फुटांचा असल्याचे सांगण्यात आले. चौथ्या घटनेत तालुक्यातील आन्हे गावाच्या नजीक असलेल्या सुंदरवन भागातील मानवी वस्तीत भलामोठा अजगर शिरल्याची माहिती सर्पमित्रांना मिळाली होती. यानंतर सर्पमित्र सूरज गायसमुद्रे आणि रवी दांडगे यांनी वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली त्या अजगराला पडघा परिसरातील सुरक्षित जंगलात सुखरूप सोडून दिले.
संवेदनशील आणि पर्यावरणपूरक कृतीचे सर्वत्र कौतुक : खरं तर या कामात पडघा वन परिक्षेत्र अधिकारी रमेश रसाळ यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. 25 दिवसांत चार भलेमोठे अजगर सुरक्षित पकडून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडल्यानं गावकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडत सर्पमित्रांच्या या संवेदनशील आणि पर्यावरणपूरक कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अजगर पकडण्यात आल्याने विशेतः ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरल्याचे पाहावयास मिळाले आहे.
