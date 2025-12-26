सर्व शक्यतांना पूर्णविराम देत अखेर प्रशांत जगतापांचा काँग्रेसमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश
दोन्ही शिवसेनेकडून आमंत्रण असल्याचं जाहीर करत ठाकरे आणि शिंदे या दोघांकडूनही पक्ष प्रवेशाची ऑफर असल्याचं सांगणाऱ्या जगतापांनी अखेर काँग्रेसचा झेंडा हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.
Published : December 26, 2025 at 3:10 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 3:57 PM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी अखेर काँग्रेसमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केलाय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’शी आघाडी नको, या मुद्द्यावरून त्यांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’शी आघाडी झाल्यास आगामी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाकडून उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी इच्छुकांना दिलेला ‘शब्द’ पाळता येणार नाही, हे लक्षात आल्यानंच त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. दादरच्या टिळक भवनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला.
पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अस्तित्व जगतापांनी टिकवलं होतं : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार गटाचं अस्तित्व गेल्या दोन वर्षांपासून जगताप यांनीच टिकवलं. आंदोलनं आणि पुण्यातील विविध समस्यांवर सतत आवाज उठवत ते कायम चर्चेत राहिले. मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशांत जगताप यांना दूर ठेवून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नेत्यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू करत दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, यातूनच वादाची ठिणगी पडली आणि जगताप यांनी अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’बरोबर जाण्यास उघडपणे विरोध केला. मात्र पक्षानं त्यांचा विरोध डावलून पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्यानं त्यांनी राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
प्रशांत जगताप यांना दोन्ही शिवसेनेकडून आमंत्रण : "घटनात्मक, सर्वसमावेशक राजकारण आणि द्वेषप्रेरित राजकारण यांच्यातील सीमारेषा धूसर होऊ लागतात, तेव्हा अशा परिस्थितीत तात्त्विक तडजोडी करत बसण्याऐवजी अंतर्मुख होऊन विचार करत सोपवलेल्या जबाबदारीपासून दूर जाणं, हेच श्रेयस्कर असतं," अशा शब्दांत पत्र देत त्यांनी आपला राजीनामा दिला होता. राजीनामा देण्यापूर्वी प्रशांत जगताप यांनी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली होती. मात्र सबुरीचा सल्ला या पलिकडे त्यांच्या पदरी काहीच पडलं नाही. प्रशांत जगताप यांनीही आपल्याला दोन्ही शिवसेनेकडून आमंत्रण असल्याचं जाहीर करत ठाकरे आणि शिंदे या दोघांकडूनही पक्ष प्रवेशाची ऑफर असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, अखेर त्यांनी काँग्रेसचा झेंडा हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.
कोण आहेत प्रशांत जगताप? : प्रशांत जगताप हे गेल्या 27 वर्षांपासून पुण्याच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांच्या आई रत्नप्रभा जगताप या वानवडी भागातून वर्ष 2007 मध्ये पुणे महापालिकेतून नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर वर्ष 2012 मध्ये त्याच जागेवरून प्रशांत जगताप पहिल्यांदा निवडून आले. पुढे वर्ष 2017 च्या निवडणुकीत प्रशांत जगताप आणि त्यांच्या मातोश्री हे दोघेही महापालिकेत निवडून आले. याच कालावधीत जगताप हे पुण्याच्या महापौरपदी विराजमान झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दुहीनंतर शरद पवारांनी त्यांच्याकडे शहराध्यक्षपदाची धुरा सोपवली होती. पुढे वर्ष 2024 मध्ये त्यांनी हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढविली, ज्यात त्यांचा पराभव झाला होता. प्रशांत जगताप यांच्या प्रवेशामुळे पुण्यात, विशेषतः हडपसर विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसची ताकद प्रचंड वाढणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यासाठी जगताप यांचा जनसंपर्क फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, या नाण्याला दुसरी बाजू अशी आहे की, जगताप यांच्या प्रवेशामुळे काँग्रेसमधील काही स्थानिक नेते आणि पदाधिकारी नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे हा प्रवेश काँग्रेससाठी 'फायदाच' ठरणार की 'डोकेदुखी', हे लवकर स्पष्ट होणार आहे.
