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वंदे मातरम संघटनेतर्फे पुस्तक दहीहंडी; 5 हजार पुस्तके दिली भेट

यंदा या उपक्रमाचे 22 वे वर्ष असून, आतापर्यंत या वर्षात वंदे मातरम् संघटनेच्या वतीने जवळपास 5 हजार पुस्तके पुण्यातील कोथरूड येथील एका संस्थेला देण्यात आलीत.

Pustak Dahi Handi organized by Vande Mataram Sanghatana 5000 books gifted
वंदे मातरम संघटनेतर्फे पुस्तक दहीहंडी; 5 हजार पुस्तके दिली भेट (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 10:33 PM IST

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पुणे: सण करू साजरे माध्यम जरासे वेगळे, चला स्पिकरच्या भिंती नाकारू यात आणि पुस्तकांच्या भिंती उभारू यात असं म्हणत आज वंदे मातरम् संघटना, युवा फिनिक्स सोसायटी आणि श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यातील स. प. महाविद्यालय येथे अभिनव पुस्तक दहीहंडी साजरी करण्यात आली आहे. यंदा या उपक्रमाचे 22 वे’ वर्ष असून, आतापर्यंत या वर्षात वंदे मातरम् संघटनेच्या वतीने जवळपास 5 हजार पुस्तके पुण्यातील कोथरूड येथील एका संस्थेला देण्यात आलीत.

लहान मुलांमध्ये मोबाईलचा वापर वाढला : सध्या सोशल मिडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असून, लहान मुलांमध्ये मोबाईलचा वापर हा वाढत आहे. मुलांना पुस्तकांची गोडी लागावी आणि सण करू साजरे, माध्यम जरासे वेगळे, चला स्पिकरच्या भिंती नाकारू यात आणि पुस्तकांच्या भिंती उभारू यात, यासाठी पुण्यातील वंदे मातरम संघटनेच्या वतीने दरवर्षी पुस्तकांची दहीहंडी साजरी केली जात आहे. यंदादेखील पारंपरिक दहीहंडीला सामाजिक आणि शैक्षणिक संदेशाची जोड देत गरजू विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकांचे संकलन आणि वितरण करण्यात आले.

गेल्या 22 वर्षांपासून पुस्तकांची दहीहंडी साजरी : यावेळी वंदे मातरम संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन जामगे म्हणाले की, वाचनाची गोडी वाढवणे आणि समाजात ज्ञानवाटपाची संस्कृती रुजवणे हा या उपक्रमामागील उद्देश असून गेल्या 22 वर्षांपासून आम्ही पुस्तकांची ही दहीहंडी साजरी करत आहे. या माध्यमातून पुस्तकांचे संकलन करत विविध संस्था संघटनेतील विद्यार्थ्यांना ही पुस्तके देण्यात येत असतात. गेल्या 22 वर्षात जवळपास 5 हजारांहून अधिक पुस्तके ही देण्यात आली आहे, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

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TAGGED:

VANDE MATARAM SANGHATANA
5000 BOOKS GIFTED
पुस्तक दहीहंडी
PUSTAK DAHI HANDI

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