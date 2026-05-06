पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध 'लढा'; पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी
राज्यात कौटुंबिक हिंसाचार आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जाणाऱ्या पुरुषांना, 'पुरुष स्वाभिमान फाउंडेशन' (Purush Swabhimani Foundation) ही संस्था भावनिक आधार देत आहे.
Published : May 6, 2026 at 6:51 PM IST
पुणे : समाजात महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात अनेक संस्था कार्यरत आहेत. मात्र, पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या संस्था फार कमी प्रमाणात आहेत. अशा परिस्थितीत पुण्यात ‘पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन’ ही संस्था पत्नी पीडित पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देण्याचं काम करत आहे.
पीडित पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार : राज्यात गेल्या काही काळापासून महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. धक्कादायक प्रकरणे समोर येत असून कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. अनेक प्रकरणे राज्यभरातील विविध न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत कौटुंबिक हिंसाचार आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498अ (498A) सारख्या कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पीडित पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देण्यासाठी ‘पुरुष स्वाभिमान फाउंडेशन’ कार्यरत असून त्यांनी पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी केलीय.
कलम 498अ कायद्यांचा गैरवापर : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणामध्ये अन्याय झालेल्या पुरुषांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘पुरुष स्वाभिमान फाउंडेशन’तर्फे अशा पुरुषांना कायदेशीर मदत दिली जाते. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498अ (498A) सारख्या कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याचा दावा संस्थेकडून करण्यात आला आहे. या चळवळीत नाशिकचे वकील संकेत ढाबळे, तुषार भोसले, मुंबईचे तुषार चौधरी, छत्रपती संभाजीनगरचे बालाजी दोरनालपल्ले आणि धुळे येथील संजय पवार हे पदाधिकारी सक्रियपणे कार्यरत आहेत. वकील संकेत ढाबळे हे पूर्वी मर्चंट नेव्हीत कार्यरत होते. खोट्या प्रकरणाचा अनुभव आल्यानंतर त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेऊन हा लढा सुरू केला.
संस्थेचा मुख्य उद्देश काय? : यावेळी संस्थेचे रोहित नागवंशी म्हणाले की, "पुरुष स्वाभिमान फाउंडेशनतर्फे खोट्या प्रकरणात अडकलेल्या पुरुषांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मानसिक आधार दिला जातो. डिसेंबर 2024 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली आहे. सध्या 2400 हून अधिक सदस्य आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांवर न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहेत. संस्थेचा मुख्य उद्देश पुरुषांना नैराश्यातून बाहेर काढणे आणि खोट्या प्रकरणामुळं होणाऱ्या आत्महत्या रोखणे हा आहे. अनेकांना कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती नसल्यामुळं ते दबावाखाली येतात. त्यामुळं पुराव्यांच्याआधारे न्यायालयात आपली बाजू कशी मांडायची आणि खोट्या आरोपातून कशी सुटका करून घ्यायची, याबाबत मार्गदर्शन केलं जातं."
कायद्याचा चुकीचा वापर : यावेळी श्रीयश राऊत म्हणाले की, "अनेकदा पती-पत्नीतील किरकोळ वादातून पत्नी माहेरी जाते. पोटगी मिळवण्यासाठी घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करते. तसेच पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मानसिक त्रास देण्यासाठी '498'अ सारखे फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात. याचा सर्वाधिक फटका उच्चशिक्षित तरुणांना, विशेषतः आयटी अभियंते आणि एमबीए पदवीधारकांना बसत आहे. अशा प्रकरणामुळं पासपोर्ट नूतनीकरण आणि व्हिसा मिळवण्यात अडचणी येतात. परदेशात नोकरी करणाऱ्या पुरुषांच्या कंपन्यांना ईमेल पाठवून त्यांची नोकरी धोक्यात आणण्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. काही ठिकाणी ‘पोक्सो’सारख्या गंभीर कायद्याचाही चुकीचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पत्नीने घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला : यावेळी शक्ती शिंदे म्हणाले की, माझं लग्न ‘अरेंज मॅरेज’ पद्धतीनं झालं होतं. ते केवळ चार दिवस टिकले. त्यानंतर पत्नी घर सोडून गेली. धक्कादायक बाब म्हणजे लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पत्नीनं घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला. पत्नीचे कुटुंब राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असून माझ्याकडून 10 तोळे सोने घेण्यात आले. “केवळ चार दिवसाच्या संसारात मी काय हिंसाचार करू शकलो असतो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा -