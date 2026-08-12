पुरंदर हादरलं! कोळविहीरेत 10 वर्षीय बालिकेवर 60 वर्षांच्या वृद्धाकडून लैंगिक अत्याचार; जेजुरी पोलिसांकडून नराधम अटकेत
पुरंदरच्या कोळविहीरे इथं 10 वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या 60 वर्षीय झुंबर खोमणे याला जेजुरी पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत अटक केली आहे.
Published : August 12, 2026 at 1:46 PM IST
बारामती/जेजुरी : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातून एक अत्यंत संतापजनक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. कोळविहीरे गावच्या हद्दीत अवघ्या 10 वर्षांच्या एका अल्पवयीन बालिकेवर 60 वर्षांच्या वृद्धानं लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या विकृत कृत्यामुळं संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर जेजुरी पोलीस ठाण्यात नराधम वृद्धाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी त्याला तातडीनं बेड्या ठोकल्या आहेत.
60 वर्षीय नराधमावर 'पॉक्सो' अंतर्गत गुन्हा : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झुंबर खोमणे (वय 60, रा. कोळविहीरे, ता. पुरंदर, जि. पुणे) असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. आरोपीविरुद्ध जेजुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर नंबर 227/2026 अन्वये भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील संबंधित कलमांसह बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच 'पॉक्सो' (POCSO Act) अंतर्गत अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले आहेत.
पुरंदरमध्ये १० वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि पालघरमध्ये अपघातग्रस्त तरुणीच्या असहायतेचा ६ नराधमांनी घेतलेला गैरफायदा... या घटना म्हणजे महाराष्ट्राच्या ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचा जिवंत पुरावा आहेत! गृहविभागाचा धाक संपल्यानेच गुन्हेगारांचं मनोबल वाढलं असून अशा…— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 12, 2026
दुपारच्या सुमारास घडली घटना : पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही संतापजनक घटना 11 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास कोळविहीरे गावच्या हद्दीत घडली. आरोपी झुंबर खोमणे याला बालिकेचं वय अतिशय लहान (अल्पवयीन) असल्याची पूर्ण कल्पना होती. तरीही त्यानं तिचा एकटेपणाचा गैरफायदा घेत तिच्यावर बळजबरीनं लैंगिक अत्याचार केला.
कुटुंबीयांची धाव अन् पोलिसांची तातडीची कारवाई : या धक्कादायक प्रकाराची माहिती मिळताच पीडित बालिकेच्या कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. त्यांनी वेळ न घालवता थेट जेजुरी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन नराधमाविरुद्ध तक्रार नोंदवली. घटनेचं गांभीर्य ओळखून जेजुरी पोलिसांनी तत्काळ कायदेशीर पावलं उचलली आणि आरोपी झुंबर खोमणे याला कोळविहीरे गावातून अटक केली. या घटनेचा पुढील तपास जेजुरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक राणे करत आहेत.
सरकार मात्र मूग गिळून गप्प : "पुरंदरमध्ये 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि पालघरमध्ये अपघातग्रस्त तरुणीच्या असहायतेचा 6 नराधमांनी घेतलेला गैरफायदा... या घटना म्हणजे महाराष्ट्राच्या ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचा जिवंत पुरावा आहेत! गृहविभागाचा धाक संपल्यानेच गुन्हेगारांचं मनोबल वाढलं असून अशा संतापजनक घटना रोज घडत आहेत. महिलांची सुरक्षा हा सर्वोच्च मुद्दा असायला हवा म्हणूनच आम्ही सातत्यानं शक्ती कायद्याचा आग्रह धरतोय, पण सरकार मात्र त्यावर मूग गिळून गप्प आहे," असं म्हणत आमदार रोहित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
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