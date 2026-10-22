पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचं 96 टक्के भूसंपादन पूर्ण, सहमती नसलेल्या शेतकऱयांच्या जमिनींचं सक्तीनं होणार भूसंपादन
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती आली आहे. त्यामुळं लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
Published : October 22, 2026 at 3:59 PM IST
पुणे : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती आली आहे. जवळपास 96 ते 97 टक्के शेतकऱ्यांची सहमती प्राप्त झाली असून, विमानतळासाठीचं 76 टक्के भूसंपादन पूर्ण झालं आहे. "ज्या 40 हेक्टर जमिनीची संमती न दिल्यानं आता प्रशासनाकडून सक्तीचं भूसंपादन करण्यात येणार आहे," अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. त्यामुळं लवकरच पुरंदर विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. पुण्यात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
भूसंपादन एक महिन्यात पूर्ण होणार - "पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती आली असून, जवळपास 96 ते 97 टक्के शेतकऱ्यांची सहमती प्राप्त झाली आहे. विमानतळासाठीचं 76 टक्के भूसंपादन पूर्ण झालं आहे. ज्यांनी संमती दर्शवली नाही त्याबाबत आत्ता प्रशासनाकडून सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. पुरंदर विमानतळासाठी राहिलेलं भूसंपादन एक महिन्यात पूर्ण होणार आहे," अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.
96 ते 97 टक्के शेतकऱ्यांची सहमती - "भूसंपादनाबाबत काही लोक कोर्टात गेले होते. हायकोर्टानं याबाबत निकाल दिला आहे. टेक्निकल आणि भूसंपादन हा सरकारचा विषय आहे. शासनाच्या बाजूनं सर्व निकाल आले आहेत. शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी सहमती नोंदविता यावी, यासाठी प्रशासनानं वेळोवेळी मुदतवाढ दिली होती. अखेर 10 ऑक्टोबरपर्यंत सहमती देण्याची मुदत ठेवण्यात आली होती. या मुदतीपूर्वी जवळपास 96 ते 97 टक्के शेतकऱ्यांची सहमती मिळाली आहे," असंही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितलं.
सक्तीनं भूसंपादन होणार - "प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या काही जमिनींच्या संपादनाला अद्याप सहमती मिळालेली नाही. अशा सुमारे 40 एकर क्षेत्रासाठी आता सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. सहमती न दिल्यामुळं सक्तीनं संपादन होणाऱ्या जमीनधारकांना जमिनीचा मोबदला दिला जाईल. मात्र, सहमतीधारकांसाठी असलेला 10 टक्के विकसित भूखंडाचा लाभ आणि संबंधित धोरणातील अन्य लाभ लागू होणार नाहीत," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
आउटर रिंग रोड प्रकल्पाला येणार गती - पुणे आउटर रिंग रोड प्रकल्पाबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले की, पुणे शहराची वाढती वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘पुणे आउटर रिंग रोड’ प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, आगामी काही महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. पुणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा हा आउटर रिंग रोड 65 मीटर रुंदीचा असणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाढत्या वाहनांच्या दाट रहदारीवर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
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