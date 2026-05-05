पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचा दर निश्चित; एका एकरासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एक कोटी 61 लाख रुपये
पुरंदर विमानतळाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या विमानतळाचं काम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Published : May 5, 2026 at 7:04 PM IST
पुणे : गेल्या काही महिन्यांपासून पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत चर्चा सुरू होत्या. काही शेतकऱ्यांनी याला विरोध दर्शवला होता. मात्र, आता हे काम पूर्ण झालं असून प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी पुरंदरमधील भूसंपादनाचा दर प्रति एकर 1 कोटी 61 लाख 1 हजार 925 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
याशिवाय, सहमतीनं जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 10 टक्के अतिरिक्त परतावा दिला जाणार आहे, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरी देण्यात येईल. भूसंपादन आणि मोबदला वाटपाची प्रक्रिया 7 मे पासून सुरू होणार आहे. ही माहिती आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
'शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 7 मे पासून पैसे जमा होणार' : यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 7 मे पासून पैसे वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे. करारनामा होणाऱ्या दिवशीच आरटीजीएसद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. ही प्रक्रिया 10 जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 1,216 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
'ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2026 पर्यंत कामाला सुरुवात होणार' : 7 गावांमधील मोजणी पूर्ण झाली असून, दर निश्चित करताना परिसरातील प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आधार घेतला गेला आहे. जमिनीव्यतिरिक्त विहिरी, बोअरवेल, घरे, शेड, झाडे यांसारख्या घटकांचं स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्यावर दुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे. तसेच, आंबा, चिंच, सीताफळ यांसारख्या फळझाडांसाठीही बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कमेचा मोबदला दिला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ते पुढे म्हणाले की, 30 एप्रिल रोजी दराची घोषणा झाल्यापासून शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काल एका दिवसात 433 एकर जमिनीचे करारनामे सबमिट झाले आहेत.
एकूण 3 हजार एकर पैकी 1 हजार 500 एकर जमिनीचं संपादन पूर्ण होताच, विमानतळ प्रकल्पासाठी टेंडर काढला जाईल आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2026 पर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. भौगोलिक परिस्थिती अनुकूल असल्यानं, 3 वर्षांच्या आत विमानतळाचं काम पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
