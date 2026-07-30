'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ची अंमलबजावणी सुरू! जाणून घ्या कशी असणार संपूर्ण प्रक्रिया?
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ची पडताळणी सुरू आहे. बँकांकडून आधार लिंक केलेल्या कर्ज खात्यांची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार केल्या जात आहेत.
Published : July 30, 2026 at 9:27 PM IST
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत अनेक टप्पे पार करावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. कर्जमाफीसाठी पात्र कोण ठरणार? नाव यादीत कसं येणार? एनपीए झालेलं खातं असेल तर काय होणार? कोणती कागदपत्रं लागणार? आधीच्या कर्जमाफी योजनांमधून यावेळी सरकारनं काय धडा घेतला? या सर्व प्रश्नांची सोप्या भाषेत माहिती घेऊ यात.
कर्जमाफीची प्रक्रिया कशी सुरू आहे? : कर्जमाफी योजना राबवताना सरकार थेट सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करत नाही, त्यासाठी आधी कर्ज खात्यांची तपासणी केली जाते. या प्रक्रियेत बँकांकडून पात्र कर्ज खात्यांची माहिती घेतली जाते. शेतकऱ्यांची ओळख आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून पडताळली जाते. कर्ज खातं, पीक कर्जाची रक्कम आणि थकबाकी याची तपासणी केली जाते. पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार केल्या जातात. अंतिम मंजुरीनंतर लाभ दिला जातो. सरकारनं यापूर्वीच्या योजनांमध्ये आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यावेळी डिजिटल पडताळणीवर भर दिला आहे.
पात्र शेतकरी कसे ठरवले जाणार? : कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक कर्जदाराला आपोआप मिळणार नाही. शासनानं ठरवलेल्या नियमांनुसार पात्रता निश्चित केली जाणार आहे, त्यासाठी सामान्यतः खालील बाबी तपासल्या जातात.
- कर्जाचा प्रकार : कर्ज हे पात्र पीक कर्ज असणं आवश्यक आहे. शेतीशी संबंधित इतर कर्जांना योजनेतील नियम लागू होतीलच असं नाही.
- कर्जाची मर्यादा : योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्ज थकबाकीचा विचार केला जात आहे.
- कर्ज खातं आणि कालावधी : शासनानं निश्चित केलेल्या कालावधीत घेतलेलं आणि पात्र ठरणारं कर्ज खातंच विचारात घेतलं जातं.
- ओळख पडताळणी : आधार प्रमाणीकरण आणि डिजिटल नोंदणी पूर्ण असणं आवश्यक आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि आर्थिक तरतूद : राज्य सरकारनं 2 जून 2026 रोजी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026'चा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसंच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद केलीय. मात्र, एकाच शेतकऱ्याला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदान असे दोन्ही लाभ मिळणार नाहीत, असं शासनानं स्पष्ट केलंय. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी राज्य सरकारनं 36 हजार 525 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळं मोठ्या संख्येनं शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची पडताळणी, पात्रता निश्चिती, आधार प्रमाणीकरण आणि बँक स्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
शेतकरी बंधूंनी कोणताही संभ्रम किंवा चिंता बाळगू नये : "राज्य शासनाकडून 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ची पहिली लाभार्थी यादी 25 जुलैला प्रसिद्ध केलीय. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत," अशी माहिती कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करावं : "या योजनेद्वारे राज्यातील सुमारे 56 लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत 16.96 लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. त्यामध्ये 13,336 कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा समावेश आहे. राज्यातील सुमारे 32 हजार 'आपलं सरकार सेवा केंद्रां'वर आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध आहे. आतापर्यंत 6 लाख कर्ज खात्यांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालं आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे संबंधित कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यानंतर कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देऊन पात्र लाभार्थ्यांना खरीप पीक कर्जही उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. त्यामुळं पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करावं, असं आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलंय.
...तरी घाबरून जाण्याचं किंवा चिंता करण्याचं कारण नाही : "हेअर कटसंदर्भात काही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. मात्र, शासनानं 9 जून रोजीच्या आदेशानुसार बँकांना एनपीए कर्जाच्या तडजोडीसाठी 35 ते 85 टक्क्यांपर्यंत सवलत (हेअर कट) देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळं पोर्टलवर दिसणाऱ्या रकमेतही काही तफावत आढळली तरी घाबरून जाण्याचं किंवा चिंता करण्याचं कोणतंही कारण नाही. पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज शासनाच्या निकषांनुसार माफ होणार आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळेल. त्यामुळं कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी," असं कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितलंय.
योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब न करण्याची मागणी- नवले : भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र राज्य सचिव, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉ. अजित नवले यांनी राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026'चे स्वागत केले असले तरी कर्जमाफीची रक्कम तातडीने बँकांकडे वर्ग झाली नाही तर शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करत त्यांनी योजनेची अंमलबजावणी विलंब न करण्याची मागणी केली.
एनपीए खाते म्हणजे काय? : अनेक शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे त्यांचं खातं एनपीए झालं आहे. शेतकऱ्यानं बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड केली नाही आणि बराच काळ कर्ज थकीत राहिलं, तर बँक त्या खात्याला नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणून घोषित करतं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर ज्या खात्यातून बँकेला नियमित पैसे परत मिळत नाहीत, ते खाते एनपीए होते.
खातं एनपीए झाल्यानंतर काय होतं? :
- नवीन कर्ज मिळणं कठीण होऊ शकतं.
- बँकेच्या नोंदीत खातं थकीत म्हणून राहतं.
- शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
एनपीए खात्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंट म्हणजे काय? : एनपीए खात्यांसाठी सरकारनं वन टाईम सेटलमेंट हा पर्याय ठेवला आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकरी आणि बँक यांच्यात एकदाच अंतिम तडजोड करून कर्ज खातं निकाली काढण्याची प्रक्रिया. उदाहरणार्थ : एखाद्या शेतकऱ्याचं कर्ज खातं थकीत झालं असेल तर बँक नियमांनुसार त्याची अंतिम थकबाकी निश्चित करतं. शासनाच्या योजनेतील मदत आणि बँकेच्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाते. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे एनपीए झालेलं प्रत्येक खातं आपोआप कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार नाही. प्रत्येक खात्याची बँक पडताळणी, शासनाचे निकष, कर्जाची स्थिती यांच्या आधारे तपासणी केली जाणार आहे.
आधार आणि AgriStack का महत्त्वाचं? : यावेळी कर्जमाफी प्रक्रियेत डिजिटल प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातोय. यामुळं योग्य शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचवणे सोपे होईल. बनावट लाभार्थी टाळता येतील. कागदपत्रांमधील चुका कमी होतील. प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि आवश्यक डिजिटल नोंदणी पूर्ण करणं महत्त्वाचं आहे.
याआधी महाराष्ट्रात किती कर्जमाफी झाली? :
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 :
- या योजनेत 24.88 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ.
- 13,705 कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली.
- या योजनेत मोठ्या थकबाकीदारांसाठी वन टाईम सेटलमेंटचा पर्याय देण्यात आला होता
- वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत 4.27 लाख शेतकरी
- सुमारे 2,630 कोटींचा लाभ देण्यात आला.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभाचीही तरतूद होती.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 :
- या योजनेत 32.37 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
- 20,497 कोटींची मदत देण्यात आली.
- या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांचं 2 लाखांपर्यंतचं पीक कर्ज माफ करण्यात आलं.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
- 14.50 लाख शेतकरी पात्र
- 5,249 कोटींचा लाभ देण्यात आला.
आधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये कोणत्या अडचणी आल्या?
कर्जमाफी योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवताना काही अडचणी समोर आल्या.
कागदपत्रांमधील चुका :
- अनेक शेतकऱ्यांची माहिती चुकीची असल्यामुळं किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळं लाभ मिळण्यास विलंब झाला.
- बँक आणि सरकारी यंत्रणांमधील समन्वय : बँकांकडून माहिती मिळणं, पडताळणी करणं आणि अंतिम यादी तयार करणं यासाठी वेळ लागला.
- काही पात्र शेतकरी वंचित राहिल्याच्या तक्रारी : तांत्रिक अडचणी आणि निकषांमुळं काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास विलंब झाला.
सरकारसमोरील आव्हाने काय? :
- 2026 च्या कर्जमाफी योजनेत सरकारसमोर काही मोठी आव्हानं आहेत.
- पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची अचूक निवड.
- एनपीए खात्यांची योग्य तपासणी.
- वेळेत लाभ वितरण.
- डिजिटल प्रक्रियेमुळं निर्माण होणाऱ्या अडचणी सोडवणं.
- शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत माहिती पोहोचवणं, अशी आव्हानं आहेत
शेतकऱ्यांनी काय करावं? :
- कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकेत जाऊन आपल्या कर्ज खात्याची स्थिती तपासावी.
- एनपीए खातं असल्यास वन टाईम सेटलमेंट बाबत माहिती घ्यावी.
- आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावं.
- AgriStack नोंदणी पूर्ण करावी.
- कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त कराव्यात.
- अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी लाभ मिळण्यासाठी पात्रता तपासणी आणि पडताळणीचे टप्पे पूर्ण करावे लागणार आहेत. एनपीए खातं असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंटचा पर्याय दिलासा देणारा ठरू शकतो. मात्र त्यासाठी बँक आणि शासनाच्या नियमांची पूर्तता आवश्यक आहे. आधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला असला तरी अंमलबजावणीतील अडचणीही समोर आल्या. त्यामुळं यावेळी पारदर्शक आणि वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणं हे सरकारसमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे.
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