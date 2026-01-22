माघी गणेश जयंती 2026 : देवाच्या भेटीला येणार देवाभाऊ; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या महेश्वर घाट प्रतिकृतीत बाप्पा विराजमान
ठाण्यात माघी गणेश जयंतीचा जल्लोष सुरू आहे. ठाण्यातील वंदे मातरम् संघानं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या महेश्वर घाटाची प्रतिकृती उभारली. या गणेशोत्सवास देवेंद्र फडणवीस भेट देणार आहेत.
Published : January 22, 2026 at 7:43 AM IST
ठाणे : आज सगळीकडं माघी गणेशोत्सवाचा जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे. ठाण्यातील वंदे मातरम् संघातर्फे आयोजित केलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या माघी गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. ठाण्यात देवाच्या भेटीला मुख्यमंत्री देवाभाऊ येणार आहेत, अशी माहिती महोत्सवाचे संस्थापक तथा भाजपा जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांनी दिली. माघी गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला वाजत गाजत श्री गणेशाची विलोभनीय मूर्ती आणण्यात आळी. यंदा मध्यप्रदेशातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किल्ला (महेश्वर घाट) इथल्या प्राचीन गणेश मंदिराच्या प्रतिकृतीमध्ये बाप्पा विराजमान झाले. त्यानंतर आयोजक संदीप लेले यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
माघी गणेशोत्सवाचा जल्लोष : "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीचं हे वर्ष आहे. त्याचं औचित्य साधून यंदा ठाण्यातील पाचपाखाडी इथल्या परमार्थ निकेतन चौकात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या (महेश्वर घाट) किल्यातील प्राचीन गणेश मंदिराची भव्य प्रतिकृती साकारली आहे. यंदा या महोत्सवाचं चौथं वर्ष असून उत्सवादरम्यान दररोज विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान, भजन, मुलाखत असे वैविध्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत," अशी माहिती लेले यांनी दिली. मुंबई, ठाणे तसेच इतरत्र भाजपा महायुतीचा महापौर होऊ दे, असं साकडं घातल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
देवाच्या भेटीला येणार देवाभाऊ : महापालिकेत लाभाची पदं मिळाली नाहीत, तर विरोधात बसणार का ? या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी, "लाभाची पदं वगैरे आमच्यासाठी गौण आहेत. मात्र, जनतेचा लाभ झाला पाहिजे, यासाठी संपूर्ण कारभारावर भाजपाचा अंकुश असेल," असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. वंदे मातरम संघाच्या या माघी गणेशोत्सवात देवाच्या भेटीला दरवर्षी प्रमाणं यंदाही देवाभाऊ येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, वनमंत्री गणेश नाईक आदी सर्वपक्षीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक, कलाकार गणेशोत्सवाला भेट देणार असल्याचं लेले यांनी यावेळी सांगितलं.
