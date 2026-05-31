पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना मुख्यमंत्री फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं अभिवादन
अहिल्यादेवी होळकरांच्या 301 व्या जयंतीनिमित्त चौंडी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांनी स्मारकस्थळी भेट देऊन अभिवादन केलं.
Published : May 31, 2026 at 8:43 PM IST
अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301 व्या जयंतीनिमित्त चौंडी (ता.जामखेड) इथं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास भेट देऊन अभिवादन केलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास व पंचायत राज्यमंत्री जयकुमार गोरे आदी उपस्थित होते.
...त्यांनी अंधश्रद्धेला कधीही थारा दिला नाही : "छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याच्या मूल्यांचा प्रसार अहिल्यादेवींनी आपल्या कार्यातून देशभर केला. त्यांनी अंधश्रद्धेला कधीही थारा दिला नाही आणि समाजाला योग्य दिशा दाखवण्याचं कार्य केलं. त्यांच्या विचारांचा वारसा अंगीकारण्याची समाजाला गरज आहे," असं प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
अहिल्यादेवींनी वैयक्तिक आघात सहन केले : "आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्राचा अभिमान, शौर्य, त्याग व समर्पण यांचे मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे अहिल्यादेवी होळकर होत. चौंडीची माती त्यांच्या जन्मानं पावन झाली आहे. त्या न्यायप्रियता आणि शक्तीचं प्रतीक होत्या. त्या युगप्रवर्तक होत्या. त्यांचा राज्यकारभार आदर्शवत होता. जनतेवर त्यांनी आईप्रमाणं माया केली. तीनशे वर्षांनंतरही देश त्यांचे स्मरण करत आहे. त्यांनी मानवधर्म जपला. अहिल्यादेवींनी अनेक वैयक्तिक आघात सहन केले. मात्र त्यातून खचून न जाता आदर्श राज्यकारभाराचा वस्तुपाठ घालून दिला. त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढं नेण्याचे कार्य आपल्याला करायचं आहे. गोदा ते नर्मदा अहिल्यादेवी जलयात्रा शासनाने आयोजित केली. अहिल्यादेवी या दूरदृष्टी असलेल्या राज्यकर्त्या होत्या. त्यांनी समाजाच्या रक्षणासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित केलं," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
अहिल्यादेवींनी विविध उपक्रम राबवले : "अहिल्यादेवी या हिंदुत्वाचा हुंकार व शौर्याचे प्रतीक होत्या. त्यांची न्यायप्रियता, लोककल्याणकारी राज्यकारभार व जनसेवेचा वारसा आपल्यासाठी आदर्श आहे. त्यांनी सत्तेपेक्षा सेवेला आणि वैभवापेक्षा जनकल्याणाला प्राधान्य दिलं. आपल्या कार्यकाळात देशभरात मंदिरे, घाट, धर्मशाळा व जलसंवर्धनाची अनेक कामे केली. जलसंवर्धन क्षेत्रातील त्यांचं कार्य आजही मार्गदर्शक ठरतं. त्यांच्या कार्याचं स्मरण म्हणून जलसंवर्धनाचं विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. कुटुंबातील सदस्यांच्या निधनाचे मोठे आघात सहन करूनही त्यांनी स्वतःचं दुःख बाजूला ठेवत कर्मयोगी वृत्तीनं जनसेवा केली," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
...त्यांचं कार्य आजही आदर्शवत : "अहिल्यादेवी होळकर यांनी 28 वर्षे आदर्श राज्यकारभार केला. त्यांनी न्यायदानाची भक्कम व्यवस्था उभी केली. देशभरातील धार्मिक स्थळांचा जीर्णोद्धार स्वतःच्या निधीतून केला. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केलं. समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी कार्य करताना त्यांनी लोकसेवा आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं. त्यामुळंच त्यांचं कार्य आजही आदर्शवत मानलं जातं. माहेश्वरी वस्त्रउद्योगाला चालना देऊन रोजगारनिर्मिती केली. तसंच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र महिला सैन्य तुकडी उभारण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्वतःसाठी धनखर्च न करता समाजकल्याणासाठी संपत्तीचा उपयोग केला. त्यामुळंच त्यांना 'लोकमाता' म्हणून ओळखलं जातं. गोदा ते नर्मदा या अहिल्यादेवी जलयात्रेचा शुभारंभ यावर्षी चौंडी इथून करण्यात आला, असं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
समाजहितासाठी योगदान देण्याची गरज : "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301 व्या जयंतीचं विशेष महत्त्व आहे. जयंती महोत्सवानिमित्त तीन दिवस विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आयुष्यभर लोककल्याण, न्यायनिष्ठ प्रशासन आणि समाजहितासाठी कार्य केलं. त्यांच्या कार्यातून समाजाला आजही प्रेरणा मिळते. प्रत्येकानं त्यांच्या विचारांचा आणि कार्यपद्धतीचा आदर्श घेऊन समाजहितासाठी योगदान देण्याची गरज आहे," प्रास्ताविकात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले.
अहिल्यादेवींनी केलेलं कार्य आजही मार्गदर्शक : "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या लोककल्याणकारी कार्यामुळं आजही संपूर्ण समाजाला प्रेरणा मिळत आहे. चौंडी ही केवळ त्यांची जन्मभूमी नसून प्रेरणास्थळ आहे. त्यांनी समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी केलेलं कार्य आजही मार्गदर्शक आहे. त्यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन समाजाच्या विकासासाठी व सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे, असं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.
