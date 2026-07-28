शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर; अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफीची पहिली मोठी यादी जाहीर; 16 लाख शेतकरी लाभार्थी
राज्य सरकारने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीची (Farmer loan Waiver) पहिली मोठी यादी जाहीर केली. या यादीत 16 लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
Published : July 28, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 8:40 PM IST
पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' अंतर्गत कर्जमाफीची पहिली मोठी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पहिल्या यादीत 16 लाख 96 हजार 201 शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हानिहाय पाहता अहिल्यानगरमध्ये सर्वाधिक 1,32,734 शेतकरी लाभार्थी आहेत, तर सिंधुदुर्गमध्ये सर्वात कमी 3,708 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. कर्जमाफीचा लाभ (Farmer loan Waiver) मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) करणं अनिवार्य असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
योजनेची पहिली मोठी यादी जाहीर : यावेळी तावरे म्हणाले की, राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली मोठी यादी जाहीर केली आहे. या यादीत 16 लाख 96 हजार 201 शेतकऱ्यांच समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत 2 लाखांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित पात्र कर्जखाते तसंच 2 लाखांवरील कर्जखात्यांचा समावेश पुढील याद्यांमध्ये करण्यात येईल. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक, कर्जखाते क्रमांक आणि कर्जरकमेची पडताळणी करून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणं आवश्यक आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठीची यादी योजनेच्या ऑनलाइन प्रणालीवर, संबंधित बँक शाखांमध्ये तसंच जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय ही यादी ग्रामपंचायत, चावडी, विकास संस्था आणि बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
बँकेत रक्कम भरावी लागणार नाही : या यादीमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावांसमोर दिसणारी कर्जखात्यांची रक्कम तसंच आधार प्रमाणीकरणावेळी शेतकऱ्यांस दिसणारी रक्कम वेगवेगळी असल्यानं त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी बँकेच्या यादीतील रक्कम त्याचप्रमाणे प्रणालीवरील रक्कम पाहून आधारप्रमाणीकरण करावयाचं आहे. गावस्तरावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीमध्ये दिसत असलेली रक्कम वर नमुद केल्याप्रमाणे अनुत्पादित कर्ज खात्यास निर्देशित प्रमाणात सवलत आकारुन आलेली तडजोड रक्कम आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे बँकांकडून या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर व्याजाची आकारणी होणार नाही. त्यामुळं याबाबत स्पष्ट करण्यात आलं की, प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीतील रुपये दोन लाखापर्यतची रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही रक्कम बँकेत भरावी लागणार नाही, असं यावेळी तावरे यांनी सांगितलं.
नवीन पीक कर्ज उपलब्ध : तावरे यांनी सांगितलं की, आतापर्यंत 3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलं आहे आणि ही प्रक्रिया सुरू आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र कर्जमाफीची रक्कम निश्चित करून ती थेट लाभ वितरण पद्धतीनं संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे कर्जखाते नियमित होऊन त्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध होईल.
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