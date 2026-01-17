ETV Bharat / state

'पुण्याची आर्ची' झिंगाट, बनली सर्वात तरुण नगरसेविका; एमबीएचं शिक्षण सोडून थेट राजकारणात एन्ट्री

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत काही प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली. यापैकी प्रभाग क्रमांक सातमध्ये 'पुण्याची आर्ची' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अंजलीनं बाजी मारली.

ANJALI ORSE
नगरसेविका अंजली ओरसे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 7:38 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 7:46 PM IST

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पुणेकर नागरिकांनी भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा दिला. त्यामुळं पुणे महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीची एकहाती सत्ता आली. दुसरीकडं महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं निवडणुकीत आक्रमक प्रचार करूनही अनेक दिग्गजांचा पराभव झाला. असं असताना प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये 'पुण्याची आर्ची' अशी ओळख असलेल्या अंजली ओरसे हिनं निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह अंजली ओरसे पुणे महानगरपालिकेतील सर्वात कमी वयाची नगरसेविका बनली आहे.

सर्वात तरूण नगरसेविका : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडणूक लढलेल्या अंजली ओरसेचा विजय झाला. वयाच्या अवघ्या 23व्या वर्षा अंजली नगरसेविका बनली आहे. अंजली ओरसे एमबीएचं शिक्षण घेत असताना तिला वडिलांनी राजकारणात उतरायला सांगितलं. यानंतर तिनं शिक्षण अर्धवट सोडलं आणि निवडणुकीची तयारी सुरू केली. प्रभागात फिरत असताना तिची आर्ची म्हणून ओळख झाली होती. ती दिसायला देखील सैराट चित्रपटातील आर्चीसारखी दिसत असल्याने तिचं नाव 'पुण्याची आर्ची' असं पडलं आहे. नागरिकांचे जाणून घेतलेले प्रश्न आता तिला सोडवायचं आहेत, असं तिनं सांगितलं.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना अंजली ओरसे (ETV Bharat Reporter)

नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न : "माझ्या प्रभागातील जनतेचे मी खूप आभार मानते, कारण त्यांनी माझ्यासारख्या तरुणीवर विश्वास दाखवला. माझ्यासाठी हे नवीन असून, माझ्या वडिलांनी तसंच पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला. त्यामुळं मी सर्वात तरुण म्हणून आज राजकारणात आले आहे. मला माझ्या प्रभागामधील नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत, त्या सोडवायच्या आहेत. आमच्या इथं गोरगरीब, कष्टकरी खूप राहतात. इथं पाणी, रस्ते तसंच आरोग्याच्या समस्या असून त्या मला सोडवायच्या आहेत. महिला सुरक्षेचा मुद्दा देखील खूप महत्त्वाचा असून, प्रभागात सीसीटीव्ही तसंच डिजिटल फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. त्याबाबत देखील मला काम करायचं आहे," असं नगरसेविका अंजली ओरसेनं सांगितलं.

राहिलेलं शिक्षण पूर्ण करणार : "माझं बँकिंग आणि फायनान्समध्ये एमबीएचं शिक्षण सुरू होतं. निवडणुकीदरम्यान माझे वडील म्हणाले की, तुला निवडणूक लढवायची आहे. यानंतर मी माझं शिक्षण अर्धवट सोडलं आणि निवडणुकीची तयारी सुरू केली. आता मला राहिलेलं शिक्षण देखील पूर्ण करायचं आहे. येत्या काळात प्रभागासाठी जे-जे चांगलं करता येईल ते काम मी माझ्या माध्यमातून करणार आहे," असं अंजली ओरसेनं सांगितलं.

