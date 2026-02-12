अमेरिका-भारत शेती कराराविरोधात पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश; काळ्या फिती लावत केला सरकारचा निषेध
अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाली. या कराराविरोधात देशातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला.
Published : February 12, 2026 at 2:52 PM IST
अहिल्यानगर : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अंतरिम व्यापार करारावरून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. अमेरिका व भारत सरकारदरम्यान झालेल्या शेतीविषयक करारामुळं देशातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेत, अशी भावना शेतकरी बाळासाहेब चव्हाण यांनी व्यक्त केली. या करारामुळं परदेशी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहेत. तर याउलट स्थानिक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. हा करार तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी बाळासाहेब चव्हाण यांनी केली आहे.
कर्जाचं ओझं वाढण्याची शक्यता : शेतकरी संप पुकारणाऱ्या पुणतांबा गावातील शेतकरी बाळासाहेब चव्हाण यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी गुरुवारी पुणतांबा ग्रामपंचायतसमोरील शेतकरी पुतळ्यासमोर आंदोलन केलं. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी हाताला काळ्या फिती लावल्या होत्या. आंदोलन करताना शेतकऱ्यांनी अमेरिका व भारत सरकारदरम्यान झालेल्या शेतीविषयक कराराचा जाहीर निषेध करत सरकारवर तीव्र टीका केली. "हा करार शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून तो मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी करण्यात आला आहे. या करारामुळं शेतकऱ्यांचं उत्पादन, शेतमालाचे दर, बियाणं, खत आणि कीटकनाशकांवरील अवलंबित्व वाढणार आहे. यामुळं शेतकऱ्यावरचं कर्जाचं ओझं वाढण्याची शक्यता आहे," असं मत शेतकरी बाळासाहेब चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.
लवकरच मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडणार : "भारतीय शेती ही लहान व मध्यम शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. मात्र या करारामुळं मोठ्या परदेशी कंपन्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळून स्थानिक शेतकऱ्यांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी होईल. याचा थेट परिणाम शेतमालाच्या किंमतीवर होऊन शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटण्याची भीती आहे. या कराराविरोधात राज्यातील विविध शेतकरी संघटना एकत्र येत असून लवकरच मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची आमची तयारी आहे. सरकारनं हा करार लवकरात लवकर रद्द करावा," अशी मागणी शेतकरी बाळासाहेब चव्हाण यांनी केली.
