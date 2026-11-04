प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास एसआटीऐवजी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवा, कुटुंबीयांची उच्च न्यायालयात याचिका
पोलीस या हत्येचा कट रचणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत पूर्णेकर कुटुंबीयांनी बुधवारी (4 नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केलीय.
Published : November 4, 2026 at 10:27 PM IST
मुंबई : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास राजकीय दबावापोटी अतिशय संथ गतीनं सुरू असल्याचा आरोप करत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. पोलीस या हत्येचा कट रचणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत पूर्णेकर कुटुंबीयांनी बुधवारी (4 नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केलीय. या हत्या प्रकरणाच्या एकंदरीत तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत एसआयटीकडून हा तपास काढून घेत स्वतंत्र यंत्रणेकडे हा तपास सोपवण्यात येऊन मुख्यसूत्रधार असलेल्या राजेंद्र शिंदे यांचीही यात चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.
काय आहे याचिका? : ठाण्यातील मानपाडा परिसरातील गणेश नगर येथील कार्यालयात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची 29 सप्टेंबर रोजी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास अतिशय संथ गतीनं सुरू असून या हत्येचा कट रचणारे अद्याप मोकाट फिरत असल्याचा आरोप करत मुख्य तक्रारदार मंदार घोडके व दिवंगत प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम पूर्णेकर यांनी उच्च न्यायालयात वकील समीर हाटले यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केलीय.
तातडीनं सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार : या हत्येमागे क्लस्टर पुनर्विकासाचा वाद असल्याचा संशय याचिकेतून व्यक्त करण्यात आला असून, राजेंद्र शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी मीनाक्षी शिंदे यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आलीय. ही याचिका बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सादर करत त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र न्यायालयानं यावर तातडीनं सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचं स्पष्ट करत सुनावणी 5 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण? : ठाण्यातील मानपाडा इथं 29 सप्टेंबर रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे वॉर्ड प्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांची त्यांच्याच कार्यालयात गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. पाच जणांनी कार्यालयात शिरून दोन बंदुकांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या आणि चॉपरनं सपासप वार केले. पूर्णेकर कुटुंबीयांनी शिवसेनेच्या विद्यमान नगरसेविका, माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर याप्रकरणी गंभीर आरोप केलेत. याप्रकरणी तयार करण्यात आलेल्या एसआयटीनं मीनाक्षी शिंदे यांची कसून चौकशी केलीय. प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम पूर्णेकर यांनी पोलिसांना काही व्हिडिओ पुरावेही दिलेत. या प्रकरणाचा तपास पुण्याच्या मुळशीपर्यंत पोहोचलेला आहे. याशिवाय, या प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगानंही गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेनंतर ठाण्यात आगरी-कोळी समाजात तीव्र अस्वस्थता असून, रस्ता रोको, कँडल मार्च आणि आंदोलनं ठाण्यात नियमितपणे सुरू आहेत.
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