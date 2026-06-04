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कर्करोगातून वडिलांना मिळालं जीवदान : पंजाबच्या साईभक्तानं साईबाबांना अर्पण केला सोन्याचा मुकुट

पंजाबच्या साईभक्तानं साईबाबा यांच्या चरणी सोन्याचा मुकुट अर्पण केला. वडिलांना गंभीर कर्करोगातून जीवदान मिळाल्यानं हा मुकुट अर्पण करण्यात आला.

Punjab Devotee Donated Gold Crown
सोन्याचा मुकुट सुपूर्द करताना कुटुंब (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:09 PM IST

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शिर्डी : साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज देश-विदेशातून लाखो भाविक शिर्डीत येतात आणि आपल्या श्रद्धेनुसार साईबाबांच्या चरणी देणगी अर्पण करतात. अशाच एका साईभक्तानं आज शिर्डीत अनोख्या पद्धतीनं कृतज्ञता व्यक्त केली. पंजाबमधील भटिंडा येथील साईभक्त अमित कुमार गोयल यांनी वडिलांना कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारातून नवजीवन मिळाल्याच्या श्रद्धेतून साईबाबांना तब्बल 237 ग्रॅम वजनाचा आणि सुमारे 34 लाख 70 हजार रुपये किमतीचा सोन्याचा मुकुट अर्पण केला.

Punjab Devotee Donated Gold Crown
सोन्याचा मुकुट सुपूर्द करताना कुटुंब (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले शिर्डीत : अमित कुमार गोयल हे सहकुटुंब आज शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले होते. त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतल्यानंतर साईबाबांसाठी आणलेला सुवर्ण मुकुट अर्पण केला. त्यानंतर हा मुकुट साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडं सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन गोयल कुटुंबाचा सत्कार करण्यात आला.

पंजाबच्या साईभक्तानं साईबाबांना अर्पण केला सोन्याचा मुकुट (ETV Bharat Reporter)

वडिलांना गंभीर स्वरूपाचा कर्करोग : यावेळी बोलताना अमित गोयल यांनी आपल्या श्रद्धेचा अनुभव सांगितला. "सुमारे दहा वर्षांपूर्वी वडिलांना गंभीर स्वरूपाचा कर्करोग झाला होता. त्यांच्यावर दिल्लीतील प्रसिद्ध गंगाराम रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीबाबत आशा नसल्याचं सांगत त्यांच्या आयुष्यात अवघे दोन महिने उरल्याचं स्पष्ट केलं. डॉक्टरांनी आशा सोडल्यानंतर कुटुंबानं साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. मी साईबाबांकडं माझ्या वडिलांसाठी केवळ दोन वर्षांचं आयुष्य मागितलं होतं. मात्र साईबाबांच्या कृपेनं त्यांना दोन वर्षे आणि तीन दिवसांचं अतिरिक्त आयुष्य लाभलं," असं गोयल यांनी श्रद्धेनं सांगितलं.

Punjab Devotee Donated Gold Crown
सोन्याचा मुकुट (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांना सोन्याचा मुकुट अर्पण : अमित गोयल यांनी साईबाबांना सोन्याचा मुकुट अर्पण करण्याचा नवस केला होता. वडिलांच्या निधनानंतर आज त्यांनी शिर्डीत येऊन तो नवस पूर्ण केला. "या मुकुटाची किंवा पैशांची साईबाबांच्या दरबारात काहीच किंमत नाही. माझं शरीर संपत्ती आणि सर्व काही साईबाबांनीच दिलं आहे. या जगात साईबाबांपेक्षा मोठं काहीच नाही," अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. मुकुट अर्पण केल्यानंतर शिर्डीतच स्थायिक व्हावं, अशी इच्छाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Punjab Devotee Donated Gold Crown
सोन्याचा मुकुट सुपूर्द करताना कुटुंब (ETV Bharat Reporter)

टिप : ईटीव्ही भारत कोणतीही अंधश्रद्धा पसरवत नाही, किंवा अंधश्रद्धेचा पुरस्कारही करत नाही. बातमीत नमूद करण्यात आलेली माहिती भाविकांची धारणा आहे, त्याच्याशी ईटीव्ही भारतचा कोणताही संबंध नाही.

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Last Updated : June 4, 2026 at 8:09 PM IST

TAGGED:

DONATED GOLD CROWN TO SAIBABA
PUNJAB DEVOTEE DONATED
साईबाबांना सोन्याचा मुकुट
कर्करोगातून वडिलांना जीवदान
PUNJAB DEVOTEE DONATED GOLD CROWN

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