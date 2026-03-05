माणुसकीचा अंतिम आधार! पुण्याच्या केळकर काकांचा 'वैकुंठ यात्री' उपक्रम; शंभरहून अधिक जणांना दिला अखेरचा निरोप
नातेवाईक नसले तरी अंत्यविधी सन्मानानं व्हावा या उद्देशानं पुण्यातील केळकर काकांनी सुरू केलेल्या 'वैकुंठ यात्री' उपक्रमानं आतापर्यंत 100 हून अधिक व्यक्तींना अखेरचा निरोप दिला आहे.
Published : March 5, 2026 at 2:52 PM IST
पुणे : पुणे शहराला सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. या सांस्कृतिक राजधानीमध्ये अनेक संस्था, संघटना आणि वैयक्तिक माध्यमातून सामाजिक काम केलं जातं. शिक्षण आणि नोकरीनिमित्त पुण्यातील अनेक तरुण-तरुणी देशाबाहेर जातात. मागील काही वर्षांपासून पुण्यात हे प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळं एकुलता एक मुलगा-मुलगी शिक्षणसाठी/कामासाठी बाहेर गेल्यामुळं ज्येष्ठ आई-वडिलांवर उतार वयात एकटं राहण्याची वेळ येते. आपली मुलं परदेशात गेल्यामुळं घरात एकटं राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. काहीवेळा शेजारचे लोक मदतीसाठी पुढं सरसावतात. परंतु, दरवेळी ते येतीलच असं नाही. अचानक उद्भवलेल्या समस्येवेळी मदतीसाठी कोणीही पुढं न आल्याच्या अनेक घटना पुणे शहरात घडल्या. हीच बाब लक्षात घेत पुण्यातील केळकर काकांनी 'वैकुंठ यात्री' ही मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या माध्यमातून केळकर काकांनी आतापर्यंत शंभरहून अधिक जणांना निरोप दिला आहे.
अशी झाली 'वैकुंठ यात्री' मोहिमेला सुरुवात : 2023 साली नितीन केळकर आणि त्यांच्या मित्रांनी एकत्र येत 'वैकुंठ यात्री' ही मोहीम सुरू केली. या मोहिमेअंतर्गत 'वैकुंठ यात्री' संस्था अंत्यविधीसाठी लागणारं सर्व सेवा पुरवते. यामध्ये शववाहिका, डॉक्टर, डेथ सर्टिफिकेट, पास काढणे अशी मदत केली जाते. मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना संबंधित घटनेबद्दल कळवणं हे काम सुद्धा संस्थेकडून केलं जातं. अशा कामांसाठी लागणारं मनुष्यबळ संस्थेकडं उपलब्ध आहे. वैकुंठ यात्री संस्था नागरिकांना 24 तास उपलब्ध आहे.
'वैकुंठ यात्री'ची मोफत सेवा : ज्या ज्येष्ठ व्यक्तींची मुलं शिक्षणासाठी किंवा कामानिमित्त शहराबाहेर किंवा परदेशात आहेत, ज्या नागरिकांचा संपर्क कमी आहे किंवा अचानक उद्भवलेल्या अडचणीवेळी मदत करायला कोणी येऊ शकत नाही, नातेवाईक लांब आहेत आणि वयोवृध्द, एकटे किंवा हतबल असलेले नागरिक वैकुंठ यात्री मोहिमेमध्ये आगावू मोफत नोंदणी करू शकतात. वैकुंठ यात्री संस्थेत नोंदणी केल्यानंतर कठीण प्रसंगी घरातील व्यक्तींच्या मदतीसाठी ही संस्था मोफत मदत करते.
ती घटना पाहून रात्रभर झोप लागली नाही : "'वैकुंठ यात्री' या उपक्रमाची संकल्पना 10 जून 2023 ला एका हृदयस्पर्शी घटनेतून जन्माला आली. आपल्याच सोसायटीत राहणाऱ्या एका परिचित व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी आणि खांदा देण्यासाठी केवळ तीनच व्यक्ती उपस्थित होत्या. खांदा देण्यासाठी चौथा माणूसही उपलब्ध नव्हता, हे पाहून मनाला प्रचंड वेदना झाल्या. त्या रात्री या घटनेच्या विचारानं झोप लागली नाही. समाजात अशा अनेक व्यक्ती किंवा कुटुंबे असतील ज्यांच्याकडं अंत्यविधीसाठी पुरेसं मनुष्यबळ नाही, हे लक्षात घेऊन काहीतरी करण्याची जिद्द निर्माण झाली. ही संकल्पना मित्रांससोर मांडली आणि त्यातूनच 'केळकर काका फाउंडेशन'च्या माध्यमातून 'वैकुंठ यात्री' हा उपक्रम सुरू झाला. ज्यांच्या घरी मनुष्यबळाचा अभाव आहे किंवा काही कारणास्तव अंत्यविधीसाठी मदतीची गरज आहे, अशा ठिकाणी 'वैकुंठ यात्री'चे स्वयंसेवक आपलं हातातील काम बाजूला ठेवून धावून जातात. मृत व्यक्तीला सन्मानानं अखेरचा निरोप मिळावा आणि शोकाकुल कुटुंबाला आधार मिळावा," हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे," अशी माहिती नितीन केळकर यांनी दिली.
वैकुंठ यात्री संस्था नेमकं काय काम करते? : 'वैकुंठ यात्री' ही संस्था अंत्यविधीसाठी लागणारी सर्व सेवा पुरवते. म्हणजे नेमके काय करते? तर रुग्णवाहिकेमधून हॉस्पिटलला नेणं, डेथ सर्टिफिकेट मिळवणं, साठ वर्षांवरील मृत व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी परवाना मिळवणं इत्याही कागदपत्रांची पूर्तता करणे. तसंच त्यांच्या सर्व नातेवाईक मंडळींना फोन करून कळवणे, त्यांना स्पष्ट शब्दात कल्पना देणे आणि सर्वानुमते एक वेळ ठरवून सर्वांचे अंत्यदर्शन झाल्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमिकडे मृतदेह घेऊन जाणे. ज्या व्यक्तींकडे, कुटुंबाकडे मनुष्यबळ नाही, घरातील लोक-मुलंबाळं परदेशात आहेत किंवा बाहेरगावी आहेत किंवा ज्या कुटुंबाचा जनसंपर्क कमी आहे तसंच वयोवृद्ध आहेत, एकटे आहेत, हतबल आहेत अशा सर्व स्त्री पुरुषांसाठी उपयुक्त अशी सेवा असून ते 'वैकुंठ यात्री' मध्ये आगावू आपली नोंदणी करुन स्वतःला सुरक्षित करु शकतात. आपली ही सेवा 24 तास वर्षाचे 365 दिवस सुरू असते. मागच्या चार वर्षात साधारण 115 व्यक्तींना या उपक्रमाअंतर्गत सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सर्व पूर्णपणे मोफत आहे. ही सेवा देत असताना अनेक चांगले वाईट असे दोन्ही प्रकारचे अनुभव आम्हाला पाहायला मिळाले पण आम्ही समाजाची सेवा करायचं ठरवलं आणि त्यानुसार आम्ही काम करतो असं नितीन केळकर यांनी सांगितलं.
'वैकुंठ यात्री' मोहिमेतून कोणत्या सुविधा मिळतात? : "'वैकुंठ यात्री' ही संस्था केवळ अंत्यविधीसाठी मदतच करत नाही, तर त्या कठीण प्रसंगी कुटुंबाला लागणारी सर्व तांत्रिक आणि भावनिक सेवा मोफत पुरवते. रुग्णालयातून मृतदेह घरी नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करणं, डेथ सर्टिफिकेट (मृत्यूचा दाखला) मिळवणं आणि ६० वर्षांवरील व्यक्तींच्या अंत्यविधीसाठी आवश्यक असणाऱ्या शासकीय परवान्यांची कायदेशीर पूर्तता करणं यासारखी महत्त्वाची कामं संस्था पार पाडते. कुटुंबातील जवळच्या आणि लांबच्या सर्व नातेवाईकांना फोन करून घटनेची कल्पना देणं, त्यांच्याशी स्पष्ट संवाद साधून सर्वांच्या संमतीने अंत्यदर्शनाची वेळ निश्चित करणे ही जबाबदारी संस्था उचलते. सर्वांचं अंत्यदर्शन झाल्यानंतर, मृत व्यक्तीला सन्मानानं स्मशानभूमीकडे नेलं जातं," अशी माहिती नितीन केळकर यांनी दिली.
हेही वाचा :
- सेरेब्रल पाल्सी रुग्णांसाठी दिलासा देणारा उपक्रम; डॉ. राजुल वासा यांचा मेंदू पुनर्वसन संशोधनासाठी पुढाकार!
- मेळघाटच्या कुशीतील विश्रामगृहानं ब्रिटिशकाळापासून जोपासलेय गतवैभव; निसर्गप्रेमींसाठी ठरतेय पर्वणी
- गरजू मातांसाठी स्मिता पाटील यांच्या 'सखी सुखदा'चा आधार; प्रसूती ते बाळाच्या सहा महिन्यांपर्यंत मोफत सेवा