पुणेकरांनी अनुभवला डीजेमुक्त दहीहंडीचा थरार, 31 मंडळांनी एकत्र साजरी केली डीजेमुक्त दहीहंडी
पुणे शहरात पोलीस प्रशासनाकडून दहीहंडी उत्सवासाठी डीजेसंदर्भात मर्यादा घालून उत्सव साजरा करण्यात आला आहे.
Published : September 6, 2026 at 6:53 AM IST
पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून दहीहंडी उत्सव तसेच गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने डीजेसंदर्भात वाद पाहायला मिळत आहे. शनिवारी पुणे शहरात पोलीस प्रशासनाकडून दहीहंडी उत्सवासाठी डीजेसंदर्भात मर्यादा घालून उत्सव साजरा करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे पुण्यातील जवळपास 31 हून अधिक मंडळांनी एकत्र येत डीजेमुक्त दहीहंडी साजरी केली. 'गोविंदा रे गोपाळा’चा जयघोष, ढोल-ताशांचा मंगलमय गजर, हलगीच्या पारंपरिक वादनावर पुणेकरांनी साथ दिली. यावेळी शिवतेज दहीहंडी संघाने सात थर रचत संयुक्त दहीहंडी फोडण्याचा मान मिळविला.
पुण्यात पुनीत बालन ग्रुपच्या वतीनं लाल महाल चौकात डीजेमुक्त दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पुण्यातील ३१ सार्वजनिक गणेश मंडळांनी यात सहभाग घेतला होता. पुण्यात डीजेमुक्त दहीहंडी आणि गणेशोत्सव साजरा करण्याची ठाम भूमिका बालन यांनी घेतली असून, त्यांच्या या भूमिकेला 31 हून अधिक मंडळांनी साथ देत संयुक्त दहीहंडीत सहभाग नोंदविला.
यावेळी पुनीत बालन म्हणाले की, पुणेकरांनी सलग दुसऱ्या वर्षी डीजेमुक्त दहीहंडीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. डीजेऐवजी पारंपरिक वाद्ये, ढोल-ताशे, हलगी तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनही उत्साहात दहीहंडी उत्सव साजरा करता येतो, हे पुणेकरांनी अनुभवले आणि पाहिले. यामुळे ध्वनी प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली. तसेच पारंपरिक वाद्य वाजविणाऱ्या कलाकारांनाही रोजगार मिळाला. आगामी गणेशोत्सवही अशाच पद्धतीने साजरा करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
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