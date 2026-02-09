'पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याचा फायदा, पण अजितदादा...'; दत्तात्रय भरणे भावुक
पुणे जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आली असून, हे यश पाहण्यासाठी आज अजितदादा नसल्याची खंत कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवली.
Published : February 9, 2026 at 7:24 PM IST
पुणे - राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर झालाय. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठं यश मिळालं असून, एकहाती सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळाली आहे. "हे यश पाहण्यासाठी आज अजितदादा पाहिजे होते," अशी भावुक प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी निवडणूक निकालानंतर दिली. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं देखील हे यश मिळालं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पुणे झेडपीवर राष्ट्रवादीची सत्ता - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी कोणताही प्रचार न करण्याचा निर्णय पक्षानं घेतला होता. लोकं दादांना श्रद्धांजली म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मतदान करतील, असं पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं होतं. जाहीर झालेल्या निकालात पुणे जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवातीनं एकहाती सत्ता काबीज केली आहे. हे यश पाहण्यासाठी आज अजितदादा नाहीत, अशी खंत कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवली.
आज अजितदादा पाहिजे होते - "आज आमच्या पक्षाला चांगलं यश मिळालं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योग्य उमेदवार दिले असून, या यशात दादांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे. आज हे यश पाहण्यासाठी दादा पाहिजे होते. दादांना श्रद्धांजली म्हणून लोकांनी आमच्या उमेदवारांना जिंकून दिलं. आता आमच्या सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. जो विश्वास जिल्ह्याच्या जनतेनं आमच्यावर दिला, तो नक्कीच आम्ही पूर्ण करू," असं आश्वासन देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे अजितदादांच्या आठवणीत भावुक झालेले दिसले.
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने फायदा - ते पुढं म्हणाले, "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योग्य नियोजन केलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जागा कशा वाढतील याचा प्लॅन केला होता. तसंच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एकत्र आणलं आणि याचा देखील या निवडणुकीत फायदा झाला."
