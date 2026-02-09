ETV Bharat / state

मावळमधील सर्व जागांवर राष्ट्रवादीचा विजय! आठवणींनी ओलावलेले चेहरे आणि 'अमर रहे अजित दादा'च्या हृदयस्पर्शी घोषणा

उत्तर पुण्यात मतमोजणी केंद्रांवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादीचा दबदबा स्पष्टपणे दिसून आला.

मावळ मतमोजणी केंद्रावरील बंदोबस्त, उजवीकडे केंद्राबाहेरील गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 12:53 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 1:36 PM IST

(पुणे) मावळ : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवारांच्या निधनानंतर पहिल्या निवडणुकीत मावळमधील मतदारांनी राष्ट्रवादीला प्रचंड मतांनी निवडून दिलं आहे. मावळ तालुक्यात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या मतमोजणीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं घवघवीत आघाडी घेतली आहे. मावळमधील जिल्हा परिषदेच्या ५ गटामध्ये आणि पंचायत समितीच्या १० गणांमध्ये म्हणजे सर्वच जागांवर विजय मिळविला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. दुसरीकडं पक्षाचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनामुळे अनेकांच्या भावना दाटून आल्या आहेत.

मावळ पंचायत समितीच्या एकूण दहा जागांपैकी नऊ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीवर असून भारतीय जनता पक्षाला केवळ एका जागेवर आघाडी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या पाचही जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं निर्णायक आघाडी घेतल्यानं पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

मावळमधील सर्व जागांवर राष्ट्रवादीचा विजय (Source- ETV Bharat Reporter)


सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरू झालेल्या मतमोजणीदरम्यान प्रत्येक फेरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आघाडीवर असल्याचे चित्र स्पष्ट होत गेले. यामुळे मावळ तालुक्यातील विविध मतमोजणी केंद्रांबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून, गुलाल उधळून आणि ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोष साजरा केला. “अमर रहे, अमर रहे, अजित दादा अमर रहे” अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांप्रती निष्ठा व्यक्त केली. या निकालांमुळे मावळ तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहे. मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थान अधिक मजबूत झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. स्थानिक विकासकामे, शेतकरी प्रश्न, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मुद्द्यांवर पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेला मतदारांनी पाठिंबा दिल्याचे पक्ष नेत्यांचं म्हणणे आहे. तसेच, या विजयाचे श्रेय सर्वसामान्य मतदार, कार्यकर्ते आणि पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाला देण्यात येत आहे.

पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त- उत्तर पुण्यात आज मतमोजणी होणार असल्यानं जिल्हाभर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. उत्तर पुण्यातील मावळ तालुक्यातील वडगाव येथील मतमोजणी केंद्रावर सुरक्षा व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत आणि शांततेत पार पडावी, यासाठी प्रशासनानं सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली आहे. मतमोजणी केंद्र परिसरात पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस कर्मचारी, राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवान तसेच दंगल नियंत्रण पथक तैनात करण्यात आलं आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी केंद्राच्या आजूबाजूच्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

टपाली मतमोजणीपासून राष्ट्रवादीची आघाडी-मावळ नगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीदरम्यान झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन अधिक सतर्क झालं आहे. त्याच धर्तीवर मावळ तालुक्यातील वडगाव येथील मतमोजणी केंद्रावर अतिरिक्त पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना संयम राखण्याचं आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. मावळ उत्तर पुणे परिसरात भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात थेट लढत पाहायला मिळत आहे. निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सुरुवातीला टपाली मतमोजणीपासून मावळ तालुक्यात अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आघाडी घेतली होती.

अंतिम निकाल दुपारनंतर किंवा संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होण्याची शक्यता- मतमोजणी केंद्राबाहेर उमेदवारांचे समर्थक मोठ्या संख्येने जमा झाले आहेत. पोलीस प्रशासनाकडून सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. कोणतीही अफवा पसरवू नये आणि निकाल अधिकृतरीत्या जाहीर होईपर्यंत शांतता राखावी, असे आवाहन प्रशासनानं केलं आहे. संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडत आहे. अंतिम निकाल दुपारनंतर किंवा संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

