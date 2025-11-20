युरोपमध्ये जागतिक रोबोटेक्स इंटरनॅशनल 2025 स्पर्धा; पुण्यातील जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी होणार सहभागी
पुणे जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी युरोपमध्ये होत असलेल्या 'रोबोटिक्स इंटरनॅशनल २०२५' (Robotics International Competition) स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
Published : November 20, 2025 at 7:19 PM IST
पुणे : डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात युरोपमध्ये जगातील सर्वात मोठी 'रोबोटिक्स इंटरनॅशनल २०२५' स्पर्धा (Robotics International Competition) होणार आहे. या स्पर्धेसाठी पुणे जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांमधील अकरा प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. ही स्पर्धा ५ ते ६ डिसेंबर रोजी एस्टोनिया युरोप येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
गेल्या वर्षभरापासून केली मेहनत : या स्पर्धेसाठी या मुलांनी फायर फायटर, फॉल्क रेस, दिव्यांगांसाठी स्मार्ट डिव्हाईस, रिसायकलिंग असिस्टंट, बॅटरी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, गर्ल फायर फायटर आणि सुसाईड अलर्ट सिस्टीम अशा विषयांवर प्रोजेक्ट बनवले आहेत. हे विद्यार्थी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हिंजवडी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणीकंद, नव हिंद हायस्कूल, राजा भिकू पठारे शाळा खराडी, गुरुनानक स्कूल आणि डॉक्टर सायरस पूनावाला इंग्रजी माध्यम या शाळेचे आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या विद्यार्थ्यांनी या विषयावर मेहनत घेत हा प्रोजेक्ट तयार केलाय.
कौशल्यामुळं मिळवलं स्थान : सलग चौथ्या वर्षी पुणे जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी एमआयटी विद्यापीठात झालेल्या 'रोबोटिक्स इंडिया नॅशनल चॅम्पियनशिप' मध्ये उत्कृष्ट यश संपादन केलं आहे. या स्पर्धेत देशभरातील ५,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी एंटरप्रिनरशिप', 'बॉटर रॅली, फोक रेस', 'गर्ल्स फायर फायटिंग' आणि 'लाईन फॉलोअर' अशा अत्याधुनिक रोबोटिक्स श्रेणीमध्ये सहभाग घेतला होता. भारतातील शासकीय शाळांमधून आलेल्या १,००० हून अधिक स्पर्धकांपैकी या अकरा विद्यार्थ्यांनी डिझाईन, कोडिंग, धोरणात्मक विचार आणि संघभावना या क्षेत्रातील अपवादात्मक कौशल्यामुळं स्थान मिळवलं.
प्रतिभावान विद्यार्थी जागतिक दर्जाचे यश : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन कार्यक्रमामुळं, डिजिटल वर्गामुळं आणि भविष्याभिमुख कौशल्यांच्या समावेशामुळं ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा पाया भक्कम तयार झाला आहे. कॉर्पोरेट सीएसआर भागीदारीमुळं पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या असून रोबोटिक्स प्रयोगशाळा, शिष्यवृत्ती आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शनाचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. त्यामुळं वंचित समुदायांतील प्रतिभावान विद्यार्थी जागतिक दर्जाचे यश मिळवण्यास सक्षम झाले आहेत. 'रोबोटिक्स इंटरनॅशनल २०२५' मध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांचं यश हे प्रत्येक ग्रामीण बालकात दडलेल्या अफाट क्षमतेचं प्रतीक आहे. प्रतिभा, तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शनातील केंद्रित गुंतवणुकीद्वारे पुणे जिल्हा परिषद आपल्या तरुणाईला सीमांच्यापलीकडं स्वप्ने पाहण्यास आणि जागतिक उत्कृष्टतेकडं वाटचाल करण्यास प्रेरित करत आहे. हे आमच्या शैक्षणिक रुपांतरणाच्या सामायिक दृष्टिकोनाचं फलित असून दृढ निश्चय आणि योग्य पाठबळासह प्रत्येक मुलासाठी जगाचा मंच खुला आहे, हे सिद्ध करतं असं गजानन पाटील यांनी सांगितलं.
महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग : पुणे जिल्हा परिषद, रोबोटिक्स इंडिया आणि कॉर्पोरेट सीएसआर संस्थांच्या भागीदारीमुळं STEM शिक्षणात समता प्रस्थापित करण्याचं उद्दिष्ट साध्य होत आहे. शासकीय आणि महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवत, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात ग्रामीण महाराष्ट्राच्या भावी प्रगतीसाठी हा उपक्रम नवा मार्ग खुला करत आहे.
दिव्यांग व्यक्तीसाठी बनवलं डिव्हाईस : याबाबत जिल्हा परिषद हिंजवडी शाळेतील स्वरा भटेवरा, उदय गवई या विद्यार्थ्यांनी अपघाताचं प्रमाण कमी करण्यासाठी, एक युनिट बनवलं आहे. आरोही उजगरे, सौरभ पडदूने या विद्यार्थ्यांनी दिव्यांग लोकांना मदत व्हावी असं डिव्हाईस बनवलं आहे. जे त्यांना रस्त्यावर जाताना माहिती देईल. यामध्ये हेडफोन आणि कॅमेरा आहे. एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीला हे उपकरण कळवतं की पुढे कोणती वस्तू आहे, कॅमेरा पाहतो आणि हेडफोन त्याच्या कानात सूचना देतो. यातून त्या व्यक्तींचा आत्मविश्वास वाढेल यातून त्यांना देखील वाटेल की, आपल्याला पण कोणी तरी आहे, असे प्रोजेक्ट या विद्यार्थ्यांनी बनवले आहेत.
