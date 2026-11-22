कधीही गावाबाहेर न गेलेले विद्यार्थी गेले थेट अमेरिकेतील नासामध्ये; नासा, स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाला देणार भेट
पुणे जिल्हा परिषदेच्या 25 गुणवंत विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नासा, (NASA) स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ (Stanford University) आणि गुगल कॅम्पसला भेट देण्यासाठी संधी मिळाली आहे.
Published : November 22, 2026 at 4:19 PM IST
पुणे : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विज्ञानविषयक जिज्ञासेला नवे पंख देण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेनं एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या 25 गुणवंत विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नामांकित वैज्ञानिक संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळाली आहे. या दौऱ्यात विद्यार्थी नासा, (NASA) स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ (Stanford University) आणि गुगल कॅम्पसला (Google Campus) भेट देणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एक्स्पोजर कार्यक्रम : पुणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्राचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, या उद्देशानं हा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एक्स्पोजर कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाचे यंदा दुसरे वर्ष असून, याअंतर्गत निवड झालेले 25 विद्यार्थी आज अमेरिकेसाठी रवाना झाले आहेत. येत्या 1 डिसेंबर रोजी हे विद्यार्थी भारतात परतणार आहेत. विशेष म्हणजे, यंदाच्या उपक्रमासाठी तब्बल 20 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभागासाठी अर्ज केला होता. त्यातून आयुका या संस्थेने तीन टप्प्यांतील निवड प्रक्रियेद्वारे 25 गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड केली. विद्यार्थ्यांना या दौऱ्याचा अधिकाधिक शैक्षणिक लाभ मिळावा, यासाठी आयुकाच्या माध्यमातून विशेष पूर्वतयारी आणि मार्गदर्शन करण्यात आलं आहे.
विद्यार्थी कोण कोणत्या सेंटरला भेट देणार? : दहा दिवसांच्या या अमेरिकेतील शैक्षणिक दौऱ्यात विद्यार्थी वॉशिंग्टन डी.सी. ऑर्लॅंडो आणि सॅन फ्रान्सिस्को येथील नामांकित वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान संस्थांना भेट देणार आहेत. वॉशिंग्टन डी.सी. येथे विद्यार्थी स्मिथसोनियन नॅशनल म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री, नॅशनल एअर अँड स्पेस म्युझियम आणि नासाच्या स्टीव्हन एफ. उद्वार-हॅझी सेंटरला भेट देणार आहेत. तसेच, ऑर्लॅंडो येथे नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटर आणि एम्ब्री-रिडल एरोनॉटिकल युनिव्हर्सिटीला भेट देऊन विद्यार्थी अवकाश विज्ञान, एरोनॉटिक्स आणि अंतराळवीर प्रशिक्षण प्रक्रियेची माहिती घेणार आहेत. एम्ब्री-रिडल विद्यापीठात भारतीय वंशाचे तज्ज्ञ, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांशी संवाद साधण्याची संधीही त्यांना मिळणार आहे. या संवादातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रेरणा मिळणार आहे.
आयुष्यात पहिल्यांदाच विमान प्रवास : या संधीबद्दल विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आमची निवड झाल्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. अमेरिकेतील नासाला भेट देऊन विज्ञानविषयक माहिती जाणून घेणार आहोत. भविष्यात भारतासाठी काहीतरी चांगलं करण्याची आमची इच्छा आहे. आम्ही यापूर्वी कधीही राज्याबाहेर गेलो नव्हतो. मात्र, आयुष्यात पहिल्यांदाच विमान प्रवास करून थेट अमेरिकेला जाण्याची संधी मिळाली आहे, ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. एका विद्यार्थिनीनेही आपला आनंद व्यक्त करताना सांगितलं की, मी यापूर्वी कधीही गावाबाहेर गेले नव्हते. मात्र, आता थेट विमानानं अमेरिकेला जाण्याची संधी मिळत आहे. तेथे नासाला भेट देऊन अभ्यास करणार आहे, असे सांगितलं.
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