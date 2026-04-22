लग्नासाठी तरुणाचा 'खाकी' बनाव; पुण्यात पोलीस भरती झाल्याचे खोटे फ्लेक्स लावले, आता थेट कोठडीत रवानगी

लग्नासाठी तरुणानं आपण पोलीस दलात भरती झाल्याचे खोटे फ्लेक्स लावून फसवणूक केली. पोलिसांनी सत्य शोधून काढत या तोतया तरुणावर नऱ्हे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.

Published : April 22, 2026 at 4:41 PM IST

पुणे : सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात नोकरी मिळवणं आणि त्यानंतर लग्नासाठी योग्य जोडीदार शोधणं हे तरुणांपुढं मोठं आव्हान बनलं आहे. मात्र, पुण्यात एका तरुणानं लग्नासाठी आणि प्रेयसीवर छाप पाडण्यासाठी चक्क स्वतःच्या पोलीस निवडीचे खोटे फ्लेक्स लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या 'भन्नाट' कल्पनेमुळं तरुणावर आता पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून, त्याच्या लग्नाचं स्वप्न कोठडीपर्यंत पोहोचलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ऋषिकेश राजू जाधव (वय २६, रा. नऱ्हे रोड) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

चौकाचौकात लावले फ्लेक्स : नऱ्हे परिसरातील रहिवासी असलेला ऋषिकेश राजू जाधव (वय 26) हा तरुण बेरोजगार होता. त्याचं लग्न जमत नव्हतं. तसंच तो एका घटस्फोटित महिलेच्या प्रेमात होता. समाजात प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी आणि मुलीकडील मंडळींवर प्रभाव पाडण्यासाठी त्यानं आपण पुणे पोलीस दलात भरती झाल्याचा बनाव रचला. इतकेच नाही तर, त्यानं स्वतःचे फोटो वापरून 'पुणे पोलीस दलात निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन' असे मोठे फ्लेक्स किरकिटवाडी परिसरातील चौकाचौकात लावले. त्यामुळं परिसरात तरुणाची चर्चा झाली.

लग्नासाठी केला सगळा खटाटोप : पुणे पोलिसांची सध्या अनधिकृत होर्डिंग्ज विरोधात मोहीम सुरू आहे. यादरम्यान पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम आणि त्यांच्या पथकाला हा संशयास्पद फ्लेक्स दिसला. पोलिसांनी या निवडीबाबत अधिकृत माहिती तपासली असता, ऋषिकेशनं पोलीस भरती प्रक्रियेत सहभागच घेतला नसल्याचं उघड झालं. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्यानं केवळ लग्नासाठी हा खटाटोप केल्याची कबुली दिली. नऱ्हे पोलिसांनी याप्रकरणी ऋषिकेश जाधव या तरुणावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

तरुणावर पोलिसांत गुन्हा दाखल : "नऱ्हे येथील किरकिटवाडी परिसरात ऋषिकेश जाधव राहतो. हा तरुण बेरोजगार असून त्याचं लग्न जमत नव्हतं. एका घटस्फोटित महिलेच्या प्रेमात देखील पडला होता. लग्न जमत नसल्यामुळं त्यानं पुणे पोलीस दलात रुजू झालो असे खोटे फ्लेक्स चौकाचौकात लावून स्वतः पुणे शहर पोलीसमध्ये निवड झाल्याचं भासवलं. हा फ्लेक्स पोलिसांनी पाहिला. यावेळी ऋषिकेश जाधवनं पोलीस प्रक्रियेत सहभाग घेतला नसल्याचं समोर आलं. यानंतर पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी बोलावलं. यावेळी त्यानं लग्न जमत नाही म्हणून मुलींवर प्रभाव पाडण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केल्याची माहिती दिली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नऱ्हे पोलीस ठाण्यात संबंधित तरुणाविरोधात गुन्हा करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.

