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पुणे महापालिका आयुक्तांना भाजपा आमदाराची धमकी; निषेधार्थ युवक काँग्रेसचं 'कुंभकर्ण' आंदोलन

पुणे महापालिका आयुक्तांना भाजपा आमदारानं धमकावल्याच्या निषेधार्थ आज युवक काँग्रेसच्या वतीनं पुण्यात मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून अनोखं 'कुंभकर्ण' आंदोलन करण्यात आलं.

Pune Youth Congress Stages Kumbhakarna Protest
पुण्यात युवक काँग्रेसचं 'कुंभकर्ण' आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 4:24 PM IST

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पुणे : महापालिकेच्या 90 कोटी रुपयांच्या रस्ता प्रकल्पात मर्जीतील ठेकेदाराला डावललं गेल्यामुळे संतापलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदारानं थेट पुणे महापालिका आयुक्तांनाच धमकावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याच्या निषेधार्थ आज युवक काँग्रेसच्या वतीनं प्रतिकात्मक आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो लावून आणि एका युवकाला 'झोपलेला कुंभकर्ण' म्हणून रस्त्यावर झोपवून हे अनोखं आंदोलन करण्यात आलं.

पुण्यात युवक काँग्रेसचं 'कुंभकर्ण' आंदोलन (Etv Bharat)

सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना धमकावल्याच्या निषेधार्थ आज पुणे शहर युवक काँग्रेसच्या वतीनं महापालिकेच्या बाहेर हे आंदोलन करण्यात आलं. या वेळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

या वेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, पुणेकर नागरिकांनी मोठ्या विश्वासानं भारतीय जनता पक्षाला सत्ता दिली होती. मात्र, भाजपा हा भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर आहे, याची पुणेकरांना कल्पना नव्हती. आज पुणे शहर भ्रष्टाचाराच्या चिखलात अडकले असून, नगरसेवक आणि आमदारांकडून महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला जात आहे. नुकतेच एका टेंडर प्रक्रियेत महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना सत्ताधारी आमदाराकडून धमकावण्यात आलं. हा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. या सगळ्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आशीर्वाद आहे. त्यांनाच जागं करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात संबंधित आमदारावर तातडीनं कारवाई करण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे. कारवाई न झाल्यास आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केलं जाईल."

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TAGGED:

KUMBHAKARNA PROTEST PUNE
NAVAL KISHORE RAM
कुंभकर्ण आंदोलन पुणे
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