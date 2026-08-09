पुण्यात खळबळ! परदेशात नोकरीच्या नावाखाली तरुणीला पोर्तुगालमध्ये विकले; पासपोर्ट हिरावून जबरदस्तीने छळ
पुण्यातील एका तरुणीला जॉबचं आमिष दाखवून पोर्तुगालमध्ये विकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : August 9, 2026 at 1:20 PM IST
पुणे : परदेशात चांगल्या पगाराची नोकरी लावण्याचं आमिष दाखवून पुण्यातील 28 वर्षीय तरुणीकडून 8 लाख रुपये उकळून तिला पोर्तुगालमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तसेच तिचा पासपोर्ट काढून घेऊन जबरदस्तीनं काम करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतिमा भाटी, अमितकुमार झा, अजहर शेख, कपिल मिश्रा तसेच पोर्तुगालमधील वामसी, चैतन्य, हिममतसिंग आणि अनिलकुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनाी काय सांगितलं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी तरुणीनं सोशल मीडियावर परदेशातील नोकरीसंदर्भातील जाहिरात पाहिली होती. त्यानंतर तिनं जाहिरातीत दिलेल्या व्यक्तींशी संपर्क साधला. संबंधितांनी तिला पुण्यातील कार्यालयात बोलावून पोर्तुगाल, नेदरलँड्स, स्पेन, डेन्मार्क आणि पोलंड इथं चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं.
नोकरीसाठी व्हिसा, वर्क परमिट, विमानाचे तिकीट तसेच इतर खर्चाच्या नावाखाली आरोपींनी तरुणीकडून एकूण 8 लाख रुपये घेतले. त्यानंतर तिला स्पेनमार्गे पोर्तुगालला पाठवण्यात आलं. पोर्तुगालमध्ये पोहोचल्यानंतर तिचा पासपोर्ट काढून घेण्यात आला आणि तिला डांबून ठेवून जबरदस्तीनं काम करण्यास भाग पाडल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
'पोर्तुगालमध्ये पोहोचल्यानंतर पासपोर्ट काढून घेतला' : पोर्तुगालमध्ये पोहोचल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे नोकरी न देता तिला एका ठिकाणी नेण्यात आलं. तिथं तिचा पासपोर्ट काढून घेऊन दोन दिवस खोलीत डांबून ठेवण्यात आल्याचा आरोप फिर्यादीनं केला आहे. पासपोर्ट परत देण्यासाठी तिच्याकडे पैशांची मागणी करण्यात आली. याबाबत तिनं पतीला माहिती दिल्यानंतर पैसे देऊन पासपोर्ट परत मिळवला. त्यानंतर तिला एका दुकानात स्वच्छतेचं काम करण्यास पाठविण्यात आलं.
आपली फसवणूक झाल्याची माहिती तिनं पतीला दिल्यानंतर भारतात परतण्याची व्यवस्था करण्यात आली. भारतात आल्यानंतर आरोपींकडे पैसे परत मागितले असता त्यांनी उलट आणखी तीन लाख रुपयांची मागणी करून धमकी दिल्याचा आरोप फिर्यादीनं केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत माने करीत आहेत.
फिर्यादी तरुणीनं काय सांगितलं? : फिर्यादी तरुणीने दिलेल्या माहितीनुसार, तिनं सोशल मीडियावर ‘वुई मायग्रेट’ या कंपनीचं पेज पाहिलं होतं. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी ती पतीसोबत संबंधितांच्या कार्यालयात गेली. तिथं ब्लू-कॉलर जॉबसाठी दोन ते तीन लाख रुपये पगार मिळेल, असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर आरोपींनी खोटी माहिती देऊन त्यांच्याकडून 8 लाख रुपये घेतलं आणि पोर्तुगालला पाठवलं. पोर्तुगालमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला विकण्यात आल्याचं समजलं तसेच पासपोर्टही जप्त करण्यात आल्याचा आरोप तिनं केला आहे. 40 हजार रुपये दिल्यानंतर पासपोर्ट परत मिळाला. मात्र, त्यानंतरही फसवणूक सुरूच राहिल्याचं तिनं सांगितलं. अखेर पतीला संपूर्ण प्रकाराची माहिती देऊन ती भारतात परतली.
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