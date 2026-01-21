ETV Bharat / state

वादानंतर मोटारचालक महिलेनं एकाला नेलं फरफटत; अखेर 'त्या' महिलेला अटक

संगमवाडी ते येरवडा रस्त्यावर काही दिवसांपूर्वी धक्कादायक प्रकार घडला होता. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

pune viral video
तरुणाला फरफटत नेताना वाहन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होत आहे. असं असताना पुण्यातील संगमवाडी ते येरवडा रस्त्यावर चारचाकी चालवणाऱ्या महिलेनं एकाला फरफटत नेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. आता या प्रकरणी लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर पोलिसांनी त्या महिलेला अटक केली आहे. या घटनेत राम लक्ष्मण राठोड (वय 34) हे जखमी झाले असून मोटारचालक महिला मेरसेदे रसुलीफर (45) हिला अटक केली आहे.

अखेर 'त्या' महिलेवर कारवाई : पुण्यातील संगमवाडी ते येरवडा रस्त्यावरून एक महिला चारचाकी वाहन घेऊन जात होती. यावेळी तिचा दुसऱ्या चारचाकी चालकासोबत वाद झाला. यावेळी त्यानं कल्याणी नगरकडून येणाऱ्या चौकातील रस्त्यावर आपलं चारचाकी वाहन लावत महिलेचं वाहन अडविण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी तो तिच्या वाहनासमोर थांबला असता महिलेनं वाहन न थांबवता गाडी तशीच पुढं नेली. त्यामुळं तरुणानं महिलेच्या वाहनावर उडी मारली. अशा परिस्थितीमध्ये महिलेनं तरुणाला किमान 2 किलोमीटर फरफटत नेल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला. यानंतर पोलिसांनी त्या महिलेविरोधात गुन्ह्याची नोंद करून अटक केली आहे.

वादानंतर मोटारचालक महिलेनं एकाला नेलं फरफटत (ETV Bharat Reporter)

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : आरोपी चारचाकी चालक महिला ही 17 जानेवारी रोजी संगमवाडी रस्त्यावरून जात होती. यावेळी मोटारचालक राम राठोड याचा अपघात झाला आणि त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला. तेव्हा राठोड यानं मोटार थांबवून चालक महिलेला मोटारीतून बाहेर येण्यास सांगितलं. यावेळी तिनं गाडी चालूच ठेवली. यानंतर तिनं गाडी पुढं नेली. यावेळी राठोड यांनी तिच्या वाहनावरून उडी मारली. प्रसंगावधान राखून राठोड यांनी बोनेट धरून ठेवलं. मेरसेदेनं राठोडला सुमारे दोन किलोमीटर फरफटत नेलं. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर पोलिसांनी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करुन महिला चालकाला अटक केली आहे. याप्रकरणाचा अधिकचा तपास सुरु आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. लाभ थांबलेल्या सर्व लाडक्या बहिणींची पुन्हा होणार पडताळणी; शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त
  2. बहिरमच्या यात्रेत मटणाच्या हंडी सोबतच शंकरपटाचा धुराळा; इतर राज्यातूनही आल्या बैलजोड्या
  3. 'मनसेनं कल्याण डोंबिवलीमध्ये आमच्यासोबत येणं हे स्वाभाविक'-संजय शिरसाट

TAGGED:

PUNE WOMAN DRIVE
महिलेनं एकाला नेलं फरफटत
मेरसेदे रसुलीफर
संगमवाडी ते येरवडा
PUNE VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.