Maharashtra Weather Update - राज्यात दुष्काळजन्य स्थिती, पण 'या' चार दिवसात पडणार मुसळधार पाऊस
राज्यात 11 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर या काळात बहुतांश ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस, तर तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
Published : September 11, 2026 at 3:44 PM IST
पुणे : राज्यात पावसाळ्याच्या आधीच एलनिनो सक्रिय झाल्यानं यंदा पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस पडणार असल्याची माहिती हवामान विभागाच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. सध्या राज्यातील स्थिती पाहता हवामान विभागानं दिलेला इशारा खरा ठरला असून, राज्यातील काही भागात गेल्या दीड महिन्यापासून पाऊसच नसल्यानं राज्यातील काही भागात दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाली असल्याचं सांगितलं जात आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यात 15 टक्के तूट तर ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 46 टक्के पावसाची तूट नोंदली गेली आहे, अशी माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.
पावसाची मोठी तूट - हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले की, एक जून ते आतापर्यंत पावसाची आकडेवारी पाहिली तर राज्यात - 15 टक्के तूट पाहायला मिळत आहे. यात विभागनिहाय आकडेवारीनुसार मराठवाडा - 36 टक्के, विदर्भ - 27 टक्के, कोकण आणि गोवा - 10 टक्के, मध्य महाराष्ट्र - 3 टक्के असून मध्य महाराष्ट्रात जरी तूट वजा तीन टक्के असली तरी घाटमाथ्यावर चांगला पाऊस झाल्यामुळं आकडेवारी अशी असून, नाशिक, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या पूर्वेकडील तालुक्यांमध्ये पावसाची तूट जास्त आहे.
राज्यात कुठे किती तूट? - "तसंच ऑगस्ट महिन्यात प्रामुख्यानं पावसाचं प्रमाण खूपच कमी राहिलं असून, ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 46 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. यात मराठवाडामध्ये - 69 टक्के, विदर्भमध्ये -58 टक्के, कोकण व गोवा येथे - 33 टक्के आणि मध्य महाराष्ट्रमध्ये -31 टक्के एवढी तूट नोंदवली गेली आहे," अशी माहिती पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.
महाराष्ट्राला अनुकूल प्रणाली सक्रिय नाही - ऑगस्ट महिन्यात बंगालच्या उपसागरात 3 ते 4 कमी दाबाची क्षेत्र तयार झाली होती. मात्र, ती उत्तर भागात निर्माण होऊन ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि मध्य प्रदेशकडे सरकली. त्यामुळं महाराष्ट्राला अनुकूल अशी प्रणाली सक्रिय न झाल्यानं आणि 'एलनिनो'चा प्रभाव तसंच वातावरणातील प्रतिकूल बदलांमुळं राज्यात पावसाचं प्रमाण खूपच कमी राहिलं आहे. तसंच राज्यात एलनिनो सक्रिय असल्यानं हे प्रमाण कमी आहे, अशी माहिती डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.
चार दिवस पडणार मुसळधार - बंगालच्या उपसागरात नव्यानं कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून, ते वायव्य दिशेनं पुढं सरकत आहे. त्यामुळं पुढील काही दिवस राज्यात पावसाचे पुनरागमन होण्याची शक्यता असून, 11 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर या काळात बहुतांश ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस, तर तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे, अशी माहिती यावेळी सानप यांनी दिली.
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