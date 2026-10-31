पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! दिवाळीनंतर आठवड्यातून 'इतके' दिवस पाणी कपात होणार
पुण्यातील चारही धरणांचा सद्यस्थितीचा विचार केला तर 81 टक्के पाणीसाठा उपल्ब्ध आहे.
Published : October 31, 2026 at 10:23 PM IST
पुणे - राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाला असून, 304 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळं प्रशासनाकडून पुढील वर्षाच्या ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. एल निनोमुळे यंदा पाऊस पडला नसल्याने राज्यात भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
81 टक्के पाणीसाठा - पुण्यातील चारही धरणांचा सद्यस्थितीचा विचार केला तर 81 टक्के पाणीसाठा उपल्ब्ध आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पुणे शहराला 13 टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आलं असून, या मंजूर कोट्यातील 6.35 टीएमसी पाणी आतापर्यंत वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे 30 जून 2027 पर्यंत पुणेकरांसाठी केवळ 7.15 टीएमसी पाणी उपलब्ध राहणार आहे.
पाणी कपातीचं संकट - वाढती लोकसंख्या आणि शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता दिवाळीनंतर आठवड्यातून दोन दिवस पुणे शहरात पाणी कपात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, असं असलं तरी पुण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितलं.
7.15 टीएमसी पाणी उपलब्ध - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे महापालिकेसाठी अवघा 13.5 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या मंजूर कोट्यातील 6.35 टीएमसी पाणी आतापर्यंत वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे 30 जून 2027 पर्यंत पुणेकरांसाठी केवळ 7.15 टीएमसी पाणी उपलब्ध राहणार आहे. शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता हा साठा अत्यंत अपुरा ठरणार आहे. परिणामी, दिवाळीनंतर पुणेकरांना पाणीकपातीला समोरे जावं लागणार आहे.
दिवाळीत पाणी कपात नाही - याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, कालवा समितीच्या बैठकीत जो काही निर्णय झाला आहे, त्या निर्णयाच्या संदर्भात पुणेकरांना हक्काचं पाणी मिळालं पाहिजे. या संदर्भात आम्ही पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत. दिवाळीत पुणेकरांची कोणतीही पाणी कपात होऊ नये अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. दिवाळीत पुणेकरांची पाणी कपात होणार नाही. मात्र, दिवाळीनंतर आठवड्यातून दोन दिवस पाणी कपात होऊ शकते.
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