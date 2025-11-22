ETV Bharat / state

कचरावेचक मावशींचा प्रामाणिकपणा; रस्त्यावर पडलेली 'दहा लाख' रोख रकमेची बॅग केली परत, नेमकं काय घडलं?

सध्या फसवणुकीचे प्रकार समोर येत असताना पुण्यात माणुसकी दाखवणारी एक घटना घडली आहे. कचरावेचक अंजू माने यांनी रस्त्यात मिळालेली लाखोंची रक्कम असलेली बॅग परत केली.

Pune Waste Collector
अंजू माने (ETV Bharat Reporter)
पुणे : जगभरात वाढत्या सोशल मीडियाच्या वापरामुळं मोठ्या प्रमाणावर सायबर गुन्हेगारी वाढलेली पाहायला मिळत आहे. तसंच दररोजच्या आयुष्यात फसवणुकीचे देखील प्रकार समोर येत असताना पुण्यात माणुसकी दाखवणारी एक घटना घडली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यातील सदाशिवपेठ इथं स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या अंजू माने यांना रस्त्यावर दहा लाख रुपये असलेली बॅग सापडली. माणुसकी दाखवत त्यांनी ती बॅग परत केली आहे. त्यांनी या कृतीनं पुणेकरांच्या हृदयात स्थान मिळवलं असून प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलतेमुळे त्या आदर्श ठरल्या आहेत.

प्रामाणिकपणे बॅग केली परत : अंजू माने गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यातील सदाशिव पेठ इथं दारोदारी जात कचरा गोळा करतात. नेहमीप्रमाणं सदाशिवपेठ भागात गुरूवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून कचरा गोळा करण्याचं काम करत होत्या. कचरा गोळा करत असताना रस्त्याच्या कडेला पडलेली एक बॅग अंजू यांना दिसली. यापूर्वीही अशीच औषधाच्या बॅग मिळाल्याचा अनुभव अंजू यांना होता म्हणून तशीच कोणाची बॅग असेल असा विचार करून त्यांनी ती बॅग फीडर पॉईंटला सुरक्षित ठेवली. बॅग उघडून पाहिल्यानंतर बॅगमध्ये औषधांसोबत रोख रक्कम असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. सुमारे 20 वर्षांपासून अंजू माने या भागात काम करत असल्यामुळं त्या परिसरातील सर्व नागरिकांना ओळखतात. त्यांनी ओळखीतील नागरिकांच्या मदतीनं परिसरातील सर्वांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान एक नागरिक अतिशय अस्वस्थपणे काहीतरी शोधत असल्याचं अंजू माने यांनी पाहिलं. त्यांनी त्या नागरिकाला बोलवून आधी पाणी देऊन शांत करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर सापडलेली बॅग त्यांचीच असल्याचं निश्चित करून दहा लाख रक्कम असलेली बॅग त्यांना परत केली.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना अंजू माने

परिसरातील नागरिकांनी केला सत्कार : अंजू मावशींच्या या प्रामाणिकपणाचे कौतुक करण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी त्यांना साडी तसंच काही रोख रक्कम देऊन त्यांचा सत्कार केला. 20 वर्ष दररोज दारोदार कचरा संकलन सेवा पुरवताना या प्रामाणिकपणामुळंच कचरावेचकांनी नागरिकांच्या मनात घर केलं आहे.

Pune Waste Collector
अंजू माने (ETV Bharat Reporter)

स्वच्छता कामगारांचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत : "अनेक वर्षापासून मी या परिसरात कचरा गोळा करत आहे. माझी तिसरी पिढी कचरा गोळा करण्याचं काम करत आहे. अनेक वर्षापासून कचरा गोळा करत असताना परिसरातील नागरिकांशी ओळख झाली. त्यांची कोणतीही वस्तू किंवा काहीही सापडलं की मी लगेच परत करते. माझं मुलांना हेच सांगणं आहे की, स्वतःवर विश्वास ठेवून प्रामाणिकपणे काम केलं पाहिजे. नेहमीप्रमाणं 20 नोव्हेंबरला सकाळी सात वाजता कचरा गोळा करत असताना रस्त्याच्या कडेला एक बॅग सापडली. नेहमीप्रमाणं औषधांची बॅग असेल म्हणून मी फीडर पॉईंटला सुरक्षित ठेवली. पण बॅग उघडून पाहिल्यानंतर औषधांसोबत त्यात रोख रक्कम असल्याचं लक्षात आलं. यानंतर मी तेथील लोकांना कोणाची बॅग पडली का? हे विचारू लागले. तेव्हा एक नागरिक अस्वस्थपणे काहीतरी शोधत असल्याचं पाहिलं त्यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितं की माझी बॅग पडली आहे. तेव्हा माझ्या मुलांना बोलावलं. मुलांनी त्या व्यक्तीची खात्री केल्यावर ती बॅग मी परत केली. माझी इच्छा एवढीच आहे की आम्हा स्वच्छ कर्मचाऱ्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते मार्गी लागले पाहिजेत. आमच्या मुलांना नोकरी लागली पाहिजे," अशी अपेक्षा अंजू माने यांनी व्यक्त केली.

