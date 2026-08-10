मास्क-टोप घालून घरफोड्या; पुण्यातील सराईत टोळी जेरबंद, 9 गुन्हे उघड
विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला.
Published : August 10, 2026 at 7:50 PM IST
पुणे : शहरातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या घरफोडी आणि चेन स्नॅचिंग करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा विश्रामबाग पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गेल्या 6 महिन्यांपासून पोलिसांना हव्या असलेल्या चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या चौकशीत घरफोडी आणि चेन स्नॅचिंगचे 9 गुन्हे उघडकीस आले आहेत. आरोपींकडून सुमारे 37 लाख रुपयांचा सोन्या-चांदीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये शंकरसिंग ऊर्फ कुणालसिंग जितेंद्रसिंग जुनी (वय 27), रणबीरसिंग धनसिंग बावरी शिकलीगार (वय 26), अक्षयसिंग ऊर्फ अक्षय बिरसिंग जनी (वय 22) आणि सोनूसिंग शेषासिंग शिकलीगार (वय 22) यांचा समावेश आहे. विश्रामबाग पोलिसांनी केलेल्या तपासादरम्यान आरोपींचा या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
सीसीटीव्ही आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला : विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला. आरोपी उंड्री-पिसोळी परिसरात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी या भागात शोधमोहीम राबवली. मात्र, आरोपी सराईत असल्याने ते वारंवार ठिकाण बदलत होते.
दरम्यान, आरोपी रेनॉल्ट कंपनीच्या क्विड कारमधून उंड्री-पिसोळी परिसरातील डोंगराच्या रस्त्यानं येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार तपास पथकानं खासगी वाहनांच्या सहाय्यानं कारला चारही बाजूंनी घेराव घालत छापा टाकून चारही आरोपींना ताब्यात घेतलं. चौकशीत आरोपींनी घरफोडीचा गुन्हा केल्याची कबुली दिली. पुढील तपासात त्यांनी पुणे शहरात एकूण 9 गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : याबाबत पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी सांगितलं की, आरोपी शंकरसिंग घरफोडी करताना ओळख लपवण्यासाठी डोक्यावर केसांचा टोप आणि तोंडाला मास्क वापरत होता. त्याचं सीसीटीव्ही चित्रीकरण समाजमाध्यमांवरही प्रसारित झालं होतं. शंकरसिंग हा भारती विद्यापीठ, आंबेगाव, मार्केट यार्ड तसेच पुणे शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांच्या अभिलेखावरील आरोपी असून, मागील 6 महिन्यांपासून तीन गुन्ह्यांमध्ये तो पोलिसांना हवा होता.
या कारवाईत विश्रामबाग पोलीस ठाण्यातील 5, तसेच विश्रांतवाडी, काळेपडळ आणि दत्तवाडी पोलीस ठाण्यातील प्रत्येकी एका गुन्ह्याचा समावेश आहे. आरोपींकडून चोरीस गेलेले सोन्या-चांदीचे दागिने तसेच गुन्ह्यात वापरलेले साहित्य हस्तगत करण्यात आले आहे.