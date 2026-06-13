हलगीच्या तालावर बेधुंद नाचणारा 'विष्णू' बैल; सोशल मीडियावर व्हिडिओची जोरदार चर्चा!
पुण्यात हलगीच्या तालावर बेधुंद होऊन नाचणाऱ्या 'विष्णू' नावाच्या बैलाचा भन्नाट व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, सध्या त्याची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Published : June 13, 2026 at 4:31 PM IST
पुणे : रस्त्यावर हलगी वाजली तसंच एखाद्या गाण्याचा आवाज आला की लगेच बेधुंद होऊन नाचताना अनेक तरुणांना आपण पाहिलं आहे. तसंच विविध गाण्यांवर डान्स करतानाचे अनेक भन्नाट व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होताना पाहायला मिळतात. तरुणांसह हगलीच्या ठेक्यावर विविध घोड्य़ांना नाचताना आपण अनेकदा पाहिलं आहे. मात्र, असं असलं तरी पुण्यात सध्या हलगीच्या तालावर नाचणारा विष्णू (बैल) सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला असून त्याची जोरदार चर्चा होताना पाहायला मिळत आहे.
विष्णूचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर होतोय व्हायरल : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात असणाऱ्या राजापूर गावातील एक बैल सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रुक्मिणी खिल्लार गोशाळा आणि तेथील विष्णू नावाचा बैल खिल्लार प्रेमींमध्ये अत्यंत प्रसिद्ध आहे. रुक्मिणी खिल्लार गोशाळा ही महाराष्ट्रात जातिवंत खिल्लार गायी आणि वळूंच्या संगोपनासाठी ओळखली जाते. याचं व्यवस्थापन ह.भ.प. अर्जुन महाराज साळेकर आणि प्रवीण राऊत यांच्याद्वारे केले जाते. 'विष्णू' बैल खिल्लार विश्वात त्याच्या देखण्या रूपासाठी, डौलदार चालीसाठी आणि रुबाबासाठी अत्यंत लोकप्रिय आहे. हलगीच्या तालावर आणि गाण्यावर किंवा वाद्यांच्या तालावर नाचणं विष्णूला आवडतं आणि त्याचा व्हिडिओ हा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
विष्णूला पाहायला नागरिकांची गर्दी : "आमचा विष्णू बैल हलगीच्या ठेक्यावर नाचतो. आम्ही विष्णूला वर्धा जिल्ह्यात घेऊन गेलो होतो. त्यावेळी हलगी वाजवली जात होती. त्यावेळी विष्णूनं हलगीच्या ठेक्यावर ताल धरत नाचायला लागला आणि हे लोकांनी आम्हाला सांगितलं. तेव्हा आम्हाला समजले की विष्णू हलगीच्या तालावर नाचतो. विष्णू समोर नवीन कोणी आलं की विष्णू नाचायला सुरुवात करतो. विष्णू बरोबर सर्जा नावाचा बैल ही आपण जसं त्याला सांगू तसं तो करतो. उजवा पाय घे, डावा पाय घे, दोन्ही पाय बरोबर घे, मागे जा त्याला जशी सूचना देऊ तसं तो सूचनेचं पालन करतो. विष्णूचा हा नाच सर्वांना नाचायला लावणारा आहे. विष्णूला पाहण्यासाठी अनेक नागरिक आमच्या इथं पाहायला इथं येत असतात," अशी माहिती गोशाळेचे व्यवस्थापन ह.भ.प. अर्जुन महाराज साळेकर यांनी दिली.
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