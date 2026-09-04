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‘सणा उत्सवांची दहशत निर्माण झालीय, जशी लष्करे-तोयबा तशी लष्करे-उत्सव'; मारहाणीनंतर विद्यानंद बापट डीजेविरोधात आक्रमक

डीजेविरोधात आवाज उठवणारे विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीनंतर त्यांनी आज (4 सप्टेंबर) आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Vidyanand Bapat speaking to the media
माध्यमांशी बोलताना विद्यानंद बापट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 3:45 PM IST

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पुणे : डीजेविरोधात आवाज उठवणारे विद्यानंद बापट यांना गुरुवारी (3 सप्टेंबर) मारहाण करण्यात आली. या घटनेनंतर शुक्रवारी (4 सप्टेंबर) बापट यांनी आपली भूमिका मांडत डीजेच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली.

“विचारांची लढाई विचारांनी लढली पाहिजे,” असं बापट यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. डीजे पूर्णपणे बंद झाल्यास साउंड व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ येईल, अशी भूमिका साउंड व्यावसायिकांकडून घेतली जात आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना बापट यांनी सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचं सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना विद्यानंद बापट (ETV Bharat)

'जशी लष्करे-तोयबा आहे, तशी लष्करे-उत्सव' : “सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीप्रदूषण केलं जात आहे. त्यामुळे लोक सणा उत्सवलांच्या काळात आपली राहती घरं सोडून बाहेर जात आहेत. उत्सव हा आनंदाचा असतो. मात्र आता उत्सवाची दहशत निर्माण झाली आहे. जशी लष्करे-तोयबा आहे, तशी लष्करे-उत्सव, लष्करे-सण अशी या उत्सवखोरांची अवस्था झाली आहे,” अशी टीका बापट यांनी केली. डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास होत असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

‘विचारांची लढाई विचारांनी लढली पाहिजे’ : डीजेविरोधात आवाज उठवणारे विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीनंतर त्यांनी आज (4 सप्टेंबर) आपली भूमिका स्पष्ट केली. साउंड व्यावसायिकांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणावर टीका केली.

“विचारांची लढाई ही विचारांनी लढली पाहिजे. काल जे काही झालं ते आपण पाहिलं आहे. मला उत्तर देण्यापेक्षा मी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्याला उत्तर दिलं पाहिजे,” असे बापट म्हणाले.

‘सॉफ्ट व्हायलन्स’ नागरिकांवर लादला जातोय : दरम्यान, साउंड व्यावसायिकांनी डीजे बंद झाल्यास रोजगारावर परिणाम होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. यावर बापट म्हणाले, “90 च्या दशकात मुंबईत अंडरवर्ल्डचे गँगस्टर आणि सुपारी घेणारे कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स कार्यरत होते. त्यांनीही ‘हा आमचा रोजगार आहे, त्यावर गदा आणू नका’, असा युक्तिवाद केला असता तर तो चालला असता का? लोकांच्या जीवाला आणि आरोग्याला धोका पोहोचवणारा रोजगार टिकवून ठेवता येत नाही.”

“पूर्वी पुण्यातले टांगे आणि कोलकात्यातील हातानं ओढायच्या रिक्षा बंद झाल्या. एखादा व्यवसाय नागरिकांना प्रचंड त्रास देत असेल, तर त्याचं पुनर्वसन किंवा बंदी होणं अपरिहार्य आहे. जसा थंड पाण्यात बेडकाला टाकून हळूहळू ते पाणी उकळलं जातं, तसाच हा ‘सॉफ्ट व्हायलन्स’ नागरिकांवर लादला जात आहे. उत्सवाच्या दिवसांत प्रचंड कोलाहल करून नागरिकांना घराबाहेर पळून जाण्यास भाग पाडलं जातं. ही उत्सवांची दहशत झाली आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.

'बंदिस्त प्रेक्षागृहात 'डीजे'चं आयोजन करावं' : बापट पुढे म्हणाले, “सवाई गंधर्व महोत्सवासारखा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम बंदिस्त सभागृहात होतो. लोक हजारो रुपये तिकीट काढून शांततेत तिथं जातात. ज्यांना डीजे, ढोल किंवा इतर वाद्ये ऐकायची आहेत, त्यांनी बंदिस्त प्रेक्षागृहात त्याचं आयोजन करावं. सार्वजनिक रस्त्यावर सर्वांना वेठीस धरून ध्वनीप्रदूषण का लादलं जात आहे?”

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार का? : नागपूरमध्ये डीजे बंदी करण्यात आली आहे, याबाबत विचारलं असता बापट म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचं माझं पूर्वनियोजन नाही. एखाद्या व्यक्तीची भेट घेण्यापेक्षा नागरी चळवळ वाढली तर हे प्रश्न आपोआप सुटतात. सोलापूरमध्ये नागरिकांच्या रेट्यामुळे हा प्रश्न सुटला. मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली तर हरकत नाही. पण माझा भर नागरिकांच्या जागृतीवर आहे.”

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